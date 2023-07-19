













Жители поселка Татьянка-2 в Красноармейском районе Волгограда, который находится рядом с Волгой, испытывают острый дефицит воды. Как сообщила V102.RU местная жительница Варвара Попова, эта проблема сильно обостряется в жаркое время года, когда люди особенно нуждаются в воде.

- Каждый год всем поселком мы собираем подписи о том, что летом в жару у нас нет воды, - рассказывает собеседница агентства. - Ее нет с 6 утра и до 9-10 вечера. Появляется вода только ночью. Чтобы спасти свои труды и огороды мы ложимся спать в час ночи или просыпаемся в 4 утра, чтобы полить огороды, набрать воды на день, принять душ, искупаться и постирать. Мы живем, как зомби.













По словам женщины, проблема эта существует уже почти 10 лет. Нехватка воды стала остро ощущаться после строительства рядом с поселком турбазы, на которой есть бассейны и зеленые газоны. Там, как уверяют жители, вода всегда в избытке, особенно в жару, когда у жителей ее нет. Дефицит воды, как утверждают люди, испытывает и расположенный поблизости поселок Татьянка-3.

- Мы все от одной трубы запитаны, но в поселках с водой проблема в жару, а на турбазе она есть, причем напор такой, что краны срывает. Очень это подозрительно. Может это они всю воду забирают? - задается вопросом собеседница агентства.













Жители каждое лето жалуются на дефицит воды в различные инстанции. Приезжают проверяющие, смотрят, а потом присылают ответы, что коммунальная услуга жителям поселка Татьянка-2 по холодному водоснабжению предоставляется в полном объеме. Сейчас люди снова собираются подписи к очередной жалобе, которую они планируют направить в инспекцию госжилнадзора.

В «Концессии водоснабжения» информагентству пояснили, что по концессионному соглашению в поселке Татьянка-2 им передана сеть водоснабжения, которая находится в исправном техническом состоянии и снабжает поселок хозяйственно-питьевой водой.

- Ресурс подается под давлением, соответствующем нормативному. Каждое лето, с началом поливочного сезона, объем водопотребления поселка значительно увеличивается, поэтому повышенный расход воды превышает возможные объемы подачи, поскольку водопотребление не предусматривает полив зеленых насаждений, в связи с чем может возникнуть подача ресурса на пониженном давлении, - пояснили в компании.

Фотоколлаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Видео и фото жителей поселка Татьянка-2



