Общество

«Караулим воду и живем как зомби»: жители волгоградского поселка страдают от дефицита воды

Общество 19.07.2023 07:31
0
19.07.2023 07:31





Жители поселка Татьянка-2 в Красноармейском районе Волгограда, который находится рядом с Волгой, испытывают острый дефицит воды. Как сообщила V102.RU местная жительница Варвара Попова, эта проблема сильно обостряется в жаркое время года, когда люди особенно нуждаются в воде. 
- Каждый год всем поселком мы собираем подписи о том, что летом в жару у нас нет воды, - рассказывает собеседница агентства. - Ее нет с 6 утра и до 9-10 вечера. Появляется вода только ночью. Чтобы спасти свои труды и огороды мы ложимся спать в час ночи или просыпаемся в 4 утра, чтобы полить огороды, набрать воды на день, принять душ, искупаться и постирать. Мы живем, как зомби.



По словам женщины, проблема эта существует уже почти 10 лет. Нехватка воды стала остро ощущаться после строительства рядом с поселком турбазы, на которой есть бассейны и зеленые газоны. Там, как уверяют жители, вода всегда в избытке, особенно в жару, когда у жителей ее нет. Дефицит воды, как утверждают люди, испытывает и расположенный поблизости поселок Татьянка-3.
- Мы все от одной трубы запитаны, но в поселках с водой проблема в жару, а на турбазе она есть, причем напор такой, что краны срывает. Очень это подозрительно. Может это они всю воду забирают? - задается вопросом собеседница агентства.



Жители каждое лето жалуются на дефицит воды в различные инстанции. Приезжают проверяющие, смотрят, а потом присылают ответы, что коммунальная услуга жителям поселка Татьянка-2 по холодному водоснабжению предоставляется в полном объеме. Сейчас люди снова собираются подписи к очередной жалобе, которую они планируют направить в инспекцию госжилнадзора.
В «Концессии водоснабжения» информагентству пояснили, что по концессионному соглашению в поселке Татьянка-2 им передана сеть водоснабжения, которая находится в исправном техническом состоянии и снабжает поселок хозяйственно-питьевой водой. 
- Ресурс подается под давлением, соответствующем нормативному. Каждое лето, с началом поливочного сезона, объем водопотребления поселка значительно увеличивается, поэтому повышенный расход воды превышает возможные объемы подачи, поскольку водопотребление не предусматривает полив зеленых насаждений, в связи с чем может возникнуть подача ресурса на пониженном давлении, - пояснили в компании.
Фотоколлаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Видео и фото жителей поселка Татьянка-2

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.07.2023 15:45
Общество 19.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 12:54
Общество 19.07.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 12:49
Общество 19.07.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 09:01
Общество 19.07.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 20:13
Общество 18.07.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 18:39
Общество 18.07.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 15:15
Общество 18.07.2023 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.07.2023 13:08
Общество 18.07.2023 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.07.2023 12:29
Общество 18.07.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 10:34
Общество 18.07.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 09:45
Общество 18.07.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 08:47
Общество 18.07.2023 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 21:06
Общество 17.07.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 20:31
Общество 17.07.2023 20:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2023 19:46
Общество 17.07.2023 19:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Tele2 запускает онлайн-гид по летуСмотреть фотографии
15:52
Стали угрожать: опубликовано видео нападения зоозащитников на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
На юге Волгограда появилась новая автобусная остановкаСмотреть фотографии
14:49
Волгоградцы могут выиграть 3 млн рублей на олимпиаде по программированиюСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области подписано соглашение с временным регоператором по обращению с ТКОСмотреть фотографии
14:14
Полиция начала проверку после нападения неизвестных на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
В Ворошиловском районе Волгограда Концессии устранили течь на водоводеСмотреть фотографии
12:49
Волгоград переименуют в Сталинград 3 сентябряСмотреть фотографии
12:00
Росприроднадзору снова отказали в иске против компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом на улице убили 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
11:05
Была на дороге одна. На волгоградской трассе насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ночью мужчина бросился под колеса машины: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Группа неизвестных напала на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Zavod 15/30: В Волгограде запускают новое бизнес-пространствоСмотреть фотографии
09:51
«Выводили инвалидов и детей»: под Волгоградом автобус с пассажирами вылетел в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В Волгограде на шоссе Авиаторов мужчина разбил лицоСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области 19 июля прогремят грозы и пронесется ураганСмотреть фотографии
07:31
«Караулим воду и живем как зомби»: жители волгоградского поселка страдают от дефицита водыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
За свалку отходов под Волгоградом возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
21:24
ФАП по нацпроекту построили для селян в ЗаволжьеСмотреть фотографии
20:49
Елена Исинбаева избежала санкций МОК за отсутствие поддержки СВОСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде сменили начальника городского УМВДСмотреть фотографии
18:39
Водитель, моряк и продавец из Волгоградской области рассказали о буднях и подвигах СВОСмотреть фотографии
17:42
Два водителя поплатились за проезд на красный свет в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2Смотреть фотографии
15:51
На трассе Р-228 под Волгоградом столкнулись три транзитных автомобиляСмотреть фотографии
15:15
За продление параллельного импорта выступают 65% жителей ЮФОСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде теневой банкир заработал на клиентах 14 млн рублейСмотреть фотографии
14:22
«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде пожарные и полиция проверяют спа-комплекс AtelierСмотреть фотографии
 