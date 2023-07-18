В волгоградские магазины «Магнит» поставляли сомнительную молочку из Нальчика

Общество 18.07.2023 08:47
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18.07.2023 08:47
Сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора выявили некачественную молочную продукцию, производимую ООО «Нальчикский молочный комбинат». В одной из школ Карачаево-Черкессии, сообщили V102.RU в ведомстве, была обнаружена сомнительная сметана. Так, в пробах сметаны «Новая Деревня» жирностью 15% эксперты нашли метиловые эфиры жирных кислот. Производителю продукции было объявлено предостережение, а в настоящее время ведется работа по отзыву декларации о соответствии на данную продукцию.
Это уже четвертый случай обнаружения некачественной продукции с начала 2023 года. Подобные нарушения были выявлены и в другой продукции молкомбината. Так, в кефире «Чабан» ФГАНУ «ВНИМИ» выявлено занижение процента жирности, в молоке «Горянка» 2,5% - растительные масла и жиры, в молоке «Новая деревня» 3,2% –несоответствие по плотности.
К слову, сомнительные продукты данного молкомбината поступали и в Волгоградскую область. Так, система «Меркурий» фиксировала несоответствие объема сырья и производимой продукции в 2022 году.
Так, в прошлом году молкомбинатом была оформлена продукция, объём которой значительно вырос по сравнению с используемым сырьем. Для изготовления 21503 кг молочной продукции ООО «Нальчикский молочный комбинат» понадобилось всего лишь 14715 кг сырья. Продукцию отгрузили в Краснодарский край (АО «Тандер»), Волгоградскую область (АО «Тандер»), Карачаево-Черкесскую Республику (ИП Кипкеев Р.И.), Ставропольский край (ООО «Милкорп») и Ростовскую область (АО «Тандер»).
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