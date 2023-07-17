Общество

Здоровье 1,4 миллиона жителей Волгоградской области проверят в 2023 году

Общество 17.07.2023 11:38
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17.07.2023 11:38


Вопросы плановой медицинской диспансеризации на территории Волгоградской области рассмотрены сегодня на оперативном совещании в администрации региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, глава региона подчеркнул важность раннего предупреждения и выявления заболеваний и факторов риска их развития. 
- Дополнительные возможности для профилактических медицинских осмотров и диспансеризации имеют люди старшего поколения, люди с хроническими заболеваниями, люди, перенесшие коронавирусную инфекцию и ряд других категорий жителей. Работа организована и проводится во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, — заявил Андрей Бочаров. - Необходимые средства предусмотрены в полном объеме. Плановые показатели по диспансеризации на текущий год утверждены Минздравом России. В целом в 2023 году реализуется задача по проведению профилактических осмотров и диспансеризации для 1,4 млн человек, что составляет 58,3% от общего числа жителей Волгоградской области.
На сегодняшний день профессиональный медосмотр уже прошли более 900 тысяч человек.
Перед руководителями профильных ведомств и муниципальных образований уже поставлен ряд задач. В частности, необходимо будет:
— обеспечить безусловное выполнение целевого показателя национального проекта «Здравоохранение» по доле жителей региона, прошедших профосмотры и диспансеризацию;
— активизировать работу по информированию жителей региона о возможности прохождения профилактических мероприятий;
— обеспечить доставку жителей труднодоступных населенных пунктов до места проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе согласовав график доставки пациентов с базовыми медицинскими организациями;
— активнее привлекать к организации и проведению профосмотров и диспансеризации волонтеров, добровольцев, прежде всего, волонтеров-медиков;
— принять меры по организации профосмотров и диспансеризации непосредственно на предприятиях и в организациях с высокой численностью занятых;
— продолжить необходимую подготовительную работу для увеличения по итогам 2024 года доли населения Волгоградской области, охваченного профосмотрами и диспансеризацией, до 67,9%.
Фото администрации Волгоградской области

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