



В преддверии Дня семьи, любви и верности в ЦПКиО Волгограда впервые пройдет массовая официальная выездная регистрация, передает V102.RU. В администрации региона уточнили, что в этой церемонии бракосочетания, которая пройдет 7 июля вне стен ЗАГСа, примут участие сразу 14 пар.

Всего в регионе в честь Дня семьи, любви и верности с 7 по 9 июля пройдет более 60 разнообразных мероприятий. Это чествование семейных пар, концерты, театрализованные представления, кинопоказы, выставки-ярмарки, флешмобы, мастер-классы, игры и эстафеты. Организаторы обещают уделить особое внимание многодетным родителям, участникам СВО и их родным.

В Волгограде основные праздничные мероприятия пройдут 7 июля с 17.00 до 19.00 в ЦПКиО, где состоится «Семейный фест на Волге».

Справка. День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Праздник установлен в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Впервые за пределами Мурома праздник отметили в 2008 году, а в 2022 году президентским указом он стал официальным.

Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»