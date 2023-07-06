Общество 06.07.2023 20:03
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06.07.2023 20:03
В преддверии Дня семьи, любви и верности в ЦПКиО Волгограда впервые пройдет массовая официальная выездная регистрация, передает V102.RU. В администрации региона уточнили, что в этой церемонии бракосочетания, которая пройдет 7 июля вне стен ЗАГСа, примут участие сразу 14 пар.
Всего в регионе в честь Дня семьи, любви и верности с 7 по 9 июля пройдет более 60 разнообразных мероприятий. Это чествование семейных пар, концерты, театрализованные представления, кинопоказы, выставки-ярмарки, флешмобы, мастер-классы, игры и эстафеты. Организаторы обещают уделить особое внимание многодетным родителям, участникам СВО и их родным.
В Волгограде основные праздничные мероприятия пройдут 7 июля с 17.00 до 19.00 в ЦПКиО, где состоится «Семейный фест на Волге».
Справка. День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Праздник установлен в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Впервые за пределами Мурома праздник отметили в 2008 году, а в 2022 году президентским указом он стал официальным.
Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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