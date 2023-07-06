Крупный пожар ликвидировали вдоль федеральной трассы под Волгоградом

В Волгоградской области сегодня, 6 июля, сотрудниками ГУ МЧС России по региону ликвидирован крупный ландшафтный пожар вдоль федеральной трассы Р-228. Как сообщает ИА «Высота 102», в экстренные службы о происшествии очевидцы сообщили около 12.00.

– В Камышинском районе на 494-м километре сегодня наблюдали крупный пожар, – рассказал ИА «Высота 102» один из волгоградских водителей. – Было жутковато, огонь был совсем рядом с дорогой. Но на тот момент, когда мы ехали, пожарные были уже на месте.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточняют, что сигнал о возгорании вдоль трассы был зафиксирован диспетчером в 11.42.

– Горела трава, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Пожарные расчеты 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.11.

В результате пожара никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара, по информации ГУ МЧС, – неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области редакции ИА «Высота 102» не уточнили площадь территории, охваченной огнем. По сведениям читателей «Высоты 102», выгорело не менее 10 гектаров.