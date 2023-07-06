На границе с ЛНР. В Волгоградской области установили 45 систем слежения: список

В Волгоградской области в июне установили 45 новых комплексов фотовидеофиксации, при помощи которых автолюбителей будут держать в тонусе. Как сообщает V102.RU, системы слежения появились в нескольких районах Волгограда, в Волжском, в районах Волгоградской области и на границе с ЛНР.
— Чаще всего водители нарушают скоростной режим, не пристегиваются ремнями безопасности, разговаривают по телефону при движении транспорта, проезжаю на красный свет, выезжают за стоп-линию и занимают полосу для общественного транспорта, — пояснили информагентству в комитет информационных технологий Волгоградской области. — Средства фотовидеофиксации нарушений ПДД положительно влияют на дисциплину на дорогах: сокращается число аварийно-опасных участков, ДТП и пострадавших.
ИА «Высота 102» публикует список мест размещения новых комплексов фотофиксации:
Волгоград, Ворошиловский район, улица Ростовская, 2
Волгоград, Ворошиловский район, улица Профсоюзная — улица Ковровская
Волгоград, Дзержинский район, улица Ангарская, 15
Волжский, улица 40 лет Победы, 48
Волжский, улица 40 лет Победы, 58
Городищенский район, трасса Новый Рогачик — Волгоград, км 2+900
Городищенский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», км 19+000 (объезд поселка Горьковского)
Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 936 км
Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 940 км
Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 958 км
Городищенский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», км 43+950
Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 922 км
Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, км 933+150
Новоаннинский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань», 688 км
Дубовский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, 582 км
Дубовский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, 616 км
Дубовский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, 640 км
Дубовский район, трасса Сызрань — Саратов — Волгоград, км 656+112
Фроловский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань», 817 км
Фроловский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 821 км
Михайловка, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань», 754 км
Михайловка, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 791 км
Новониколаевский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, км 660+900
Новониколаевский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 662 км
Суровикинский район, трасса А-260 дорога А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 129 км
Суровикинский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 110 км
Быковский район, трасса Сызрань — Саратов — Волгоград», 684 км
Быковский район, трасса Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, 673 км
Николаевский район, трасса Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, 603 км
Среднеахтубинский район, трасса Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, 715 км
Среднеахтубинский район, трасса Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба, км 9+000
Среднеахтубинский район, трасса Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба, км 13+200
Иловлинский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 865 км
Иловлинский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 917 км
Светлоярский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, км 1023+100
Светлоярский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 1019 км
Ленинский район, трасса Волгоград (от Волжского) — Астрахань, 53+300
Жирновский район, трасса Калининск (Саратовская область) — Жирновск — Котово — Камышин, км 163
Котельниковский район, трасса Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск», км 139+250
Серафимовичский район, трасса Михайловка — Серафимович — Суровикино, 15 км
Клетский район, трасса Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино, км 137+600
Камышинский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, км 466+800
Чернышковский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 192 км
Калачевский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 72 км
Калачевский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 58 км
Фото: архив ИА «Высота 102»
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