Общество

На границе с ЛНР. В Волгоградской области установили 45 систем слежения: список

Общество 06.07.2023 09:13
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06.07.2023 09:13


В Волгоградской области в июне установили 45 новых комплексов фотовидеофиксации, при помощи которых автолюбителей будут держать в тонусе. Как сообщает V102.RU, системы слежения появились в нескольких районах Волгограда, в Волжском, в районах Волгоградской области и на границе с ЛНР. 

— Чаще всего водители нарушают скоростной режим, не пристегиваются ремнями безопасности, разговаривают по телефону при движении транспорта, проезжаю на красный свет, выезжают за стоп-линию и занимают полосу для общественного транспорта, — пояснили информагентству в комитет информационных технологий Волгоградской области. — Средства фотовидеофиксации нарушений ПДД положительно влияют на дисциплину на дорогах: сокращается число аварийно-опасных участков, ДТП и пострадавших.

ИА «Высота 102» публикует список мест размещения новых комплексов фотофиксации:

Волгоград, Ворошиловский район, улица Ростовская, 2

ВолгоградВорошиловский район, улица Профсоюзная — улица Ковровская

Волгоград, Дзержинский район, улица Ангарская, 15

Волжский, улица 40 лет Победы, 48

Волжский, улица 40 лет Победы, 58

Городищенский район, трасса Новый Рогачик — Волгоград, км 2+900

Городищенский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», км 19+000 (объезд поселка Горьковского)

Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 936 км

Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 940 км

Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 958 км

Городищенский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», км 43+950

Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 922 км

Городищенский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, км 933+150

Новоаннинский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань», 688 км

Дубовский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, 582 км

Дубовский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, 616 км

Дубовский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, 640 км

Дубовский район, трасса Сызрань — Саратов — Волгоград, км 656+112

Фроловский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань», 817 км

Фроловский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 821 км

Михайловка, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань», 754 км

Михайловка, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 791 км

Новониколаевский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, км 660+900

Новониколаевский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 662 км

Суровикинский район, трасса А-260 дорога А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 129 км

Суровикинский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 110 км

Быковский район, трасса Сызрань — Саратов — Волгоград», 684 км

Быковский район, трасса Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, 673 км

Николаевский район, трасса Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, 603 км

Среднеахтубинский район, трасса Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, 715 км

Среднеахтубинский район, трасса Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба, км 9+000

Среднеахтубинский район, трасса Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба, км 13+200

Иловлинский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 865 км

Иловлинский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 917 км

Светлоярский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, км 1023+100

Светлоярский район, трасса Р-22 «Каспий» дорога «М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, 1019 км

Ленинский район, трасса Волгоград (от Волжского) — Астрахань, 53+300

Жирновский район, трасса Калининск (Саратовская область) — Жирновск — Котово — Камышин, км 163

Котельниковский район, трасса Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск», км 139+250

Серафимовичский район, трасса Михайловка — Серафимович — Суровикино, 15 км

Клетский район, трасса Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино, км 137+600

Камышинский район, трасса Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, км 466+800

Чернышковский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 192 км

Калачевский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 72 км

Калачевский район, трасса А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР», 58 км

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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