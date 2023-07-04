Денис Клявер выступит в Камышине после арбузного фестиваля

Общество 04.07.2023 21:12
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04.07.2023 21:12
В городе Камышине Волгоградской области готовятся к ежегодному арбузному фестивалю и празднованию Дня города, где выступит популярный исполнитель Денис Клявер. Об этом, как передает V102.RU, сообщила администрация Камышина.
Арбузный фестиваль и День города состоятся в Камышине 26 и 27 августа. На данный момент известно, что 15-ый фестиваль «Зело отменный плод» пройдет под девизом: «Богатырским духом дышат Фестиваль, Арбуз, Камышин!».
По сложившейся уже традиции в этом городе пройдет арбузный карнавал, конкурсы по нарезке и поеданию арбузов под названием «Камышинская обжорка». В программе мероприятий – конкурс пугал, различные выставки, арбузные гонки и праздничный фейерверк.
На День города для жителей и гостей Камышина выступит Денис Клявер и музыкальная группа «Всегда».
Фото из архива «Высоты 102»
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