Гидрометцентр предупредил о четырех опасностях погоды в Волгоградской области

Общество 02.07.2023 08:40
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02.07.2023 08:40
Волгоградская область по уровню опасности находится в оранжевой зоне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в регионе до 11.00 – 15.00 3 июля прогнозируются четыре опасных метеорологических явлений.
Так, в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области отмечается почвенная засуха под озимыми культурами. Также местами в регионе прогнозируется сильный западный ветер порывами 15-18 м/с, а также гроза.
В южных районах Волгоградской области, согласно прогнозу, сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.
Как ранее сообщалось, сегодня, 2 июля, в регионе ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +27…+32 градусов. В Волгограде 2 июля будет жарко, но дождей не ожидается.
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