Гидрометцентр предупредил о четырех опасностях погоды в Волгоградской области





Волгоградская область по уровню опасности находится в оранжевой зоне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в регионе до 11.00 – 15.00 3 июля прогнозируются четыре опасных метеорологических явлений.

Так, в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области отмечается почвенная засуха под озимыми культурами. Также местами в регионе прогнозируется сильный западный ветер порывами 15-18 м/с, а также гроза.

В южных районах Волгоградской области, согласно прогнозу, сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.