Под Волгоградом освятили больницу после избиения пациента

Общество 01.07.2023 09:57
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01.07.2023 09:57
Больницу имени Фишера в Волжском навестили на днях священники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Калачевскую епархию, настоятель Свято-Никольского прихода иерей Евгений Гордеев и клирик Соборного храма диакон Александр Протопопов совершили молебен на всякое благое дело. Молебное пение прошло в ортопедическом отделении. В совместной молитве приняли участие медицинский персонал учреждения и пациенты ортопедического отделения. По окончании молебна священнослужители окропили помещения и больничные палаты святой водой.Напомним, недавно в больнице имени Фишера произошел скандал. Сотрудница медучреждения толкнула неходячего пациента. Женщина была уволена, к дисциплинарной ответственности привлекли и других медработников.
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