«Будут КПП и шлагбаумы»: в Волгоградской области продлили запрет на въезд в леса до 22 июля

Ограничения на пребывание жителей в лесах Волгоградской области региональные власти продлили со 2 по 22 июля. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомприроды. Продление запрета связано с пожароопасной ситуацией – установлением 4 и 5 классов пожароопасности в лесах региона.

В документе указываются территории в районных лесничествах, куда нельзя будет заехать на автомобилях. В связи с этим руководителям лесничеств даны указания по установке аншлагов с информацией о запрете въезда в лес, шлагбаумов и контрольно-пропускных пунктов. Также директора государственных учреждений, подведомственных облкомприроды, должны будут организовать наземное патрулирование лесных массивов.

Напомним, запрет на посещение лесов был введен в регионе в этом году с 11 июня по 2 июля. Как правило, он продляется до глубокой осени.