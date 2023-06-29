В Волгоградской области 13 и 14 июля пройдет международное ралли «Шелковый путь». Общая протяженность скоростных участков на территориях 13-ти районов составит 637 километров. В ГУ МВД России по Волгоградской области автомобилистов в связи с этим заблаговременно предупредили об ограничениях движения.

– В целях недопущения совершения противоправных действий, нарушающих общественный порядок, неподалеку от населенных пунктов будет проведена расстановка личного состава территориальных ОВД и приданных сил, – сообщили в региональном управлении МВД России. – Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять регулирование дорожного движения в местах пересечения скоростных участков ралли с дорогами общего пользования, предоставляя преимущественное право движения спортивным автомобилям. В период проведения гонки будет ограничено движение граждан, автотранспорта и домашних животных на дорогах, примыкающих к спортивной трассе.

В соревновании примут участие до 750 человек и 300 автомобилей (130 спортивных, 20 мотоциклов и квадроциклов).

Трассы будут проложены на территориях следующих районов: