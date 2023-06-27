В Советском районе Волгограда пройдут антитеррористические учения

В Волгограде сегодня, 27 июня, пройдет тактико-специальное учение. Как сообщает V102.RU, силы и средства специальных сил будет брошены на предотвращение теракта на объекте социальной инфраструктуры.

— В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2023 год, утвержденным Председателем НАК, оперативным штабом в Волгоградской области 27 июня 2023 года на территории Советского района Волгограда проводится тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуре», — пояснили в пресс-службе Оперативного штаба в Волгоградской области.

Волгоградцев просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.

— В ходе проведения учения планируется использовать пиротехнические средства. Обращаемся к населению не поддаваться панике, с пониманием отнестись к указанным действиям. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, — заверили в оперштабе региона.

Фото: архив ИА «Высота 102»