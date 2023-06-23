В Волжском открыли военкомат в автобусе

Фото администрации Волжского
Общество 23.06.2023 07:56
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23.06.2023 07:56
Фото администрации Волжского
В Волжском Волгоградской области военкомат совместно с администрацией города и автоколонной организовал работу брендированного автобуса на площади Ленина, в котором разместился мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Как сообщили V102.RU в администрации Волжского, он будет работать в старом центре города по будням с 12:00 до 18:00 и выходным с 10:00 до 17:00.Всего с начала года от Волжского военного комиссариата в ряды ВС РФ на службу по контракту оправились порядка 100 человек, уточнили в мэрии.
Фото администрации Волжского
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