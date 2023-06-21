Мэрию Волгограда обязали убрать ямы около трех школ

Администрация Волгограда должна будет отремонтировать внутриквартальные проезды, расположенные рядом с тремя образовательными учреждениями. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Поводом для проверки в части содержания проездов послужили обращения учителей и родителей детей, обучающихся в школах №№49 и 5, а также гимназии №14. Они жаловались на трудности при подъезде к образовательным учреждениям, расположенным на проспекте Ленина, 117, ул. 39-ой Гвардейской, 18 и ул. Репина, 13.





Доводы заявителей подтвердились – внутриквартальные подъезды имеют многочисленные повреждения покрытия, что препятствует нормальному движению транспортных средств и создает аварийные ситуации, установили в надзорном органе.

Краснооктябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возложении обязанности на мэрию Волгограда привести пути подъезда к школам в соответствие с требованиям ГОСТ.

Фото: прокуратура Волгоградской области