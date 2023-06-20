В станице Волгоградской области домашняя собака пала от бешенства

В станице Зотовская Алексеевского района Волгоградской области введен карантин в связи с выявлением случая бешенства. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление издано в администрации региона. Согласно документу, профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения смертельной инфекции, пройдут на территории радиусом 1320 метров от эпизоотического очага. Жителей станицы и домашних животных привьют от бешенства, будет запрещен ввоз и вывоз скотины и других питомцев.

Как пояснили V102.RU в администрации Аржановского сельского поселения, бешенством заболела домашняя собака одного из жителей станицы. Инфекция подтвердилась по результатам анализов, взятых у погибшего питомца. По всей видимости, инфекция передалась через укус больного дикого животного.

В комитете ветеринарии Волгоградской области еще раз напоминают владельцам домашних животных об обязательной вакцинации питомцев от бешенства - это лучшая профилактика распространения опасного заболевания.