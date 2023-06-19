Волгоградские врачи обследуют пострадавшего в ДТП с электросамокатом подростка

В Волгограде 14-летний школьник, которого накануне сбила машина на проспекте Металлургов, госпитализирован в нейрохирургическое отделение клинической больницы скорой медицинской помощи №7. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние подростка стабильное, оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, накануне в Краснооктябрьском районе «Фольксваген» под управлением 32-летней женщины наехал на подростка, когда он пересекал проезжую часть на электросамокате на пешеходном переходе. Драматичный момент наезда на школьника попал на видео. От удара самокат и юноша подлетели, после чего подросток приземлился на асфальт, ударившись спиной. Молодой человек смог встать и даже добраться до тротуара.