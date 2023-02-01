Общество

В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита Путина

Общество 01.02.2023 16:32
0
01.02.2023 16:32


2 февраля будет ограничен доступ посетителей на Мамаев курган с 11.00 до 16.00, в музей-панораму «Сталинградская битва» с 10.00 до 18.00. Музей  будет работать с 18.00 до 22.30. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в музее-панораме «Сталинградская битва».

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в Волгоград 2 февраля прилетит Владимир Путин. Он примет участие в торжественных мероприятиях, а также проведет встречу с волгоградцами в музее-панораме.  

Президент посетит Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы. Также в программе визита выступление Владимира Путина на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Отдельно запланировано общение Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.02.2023 16:55
Общество 01.02.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 16:31
Общество 01.02.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 15:05
Общество 01.02.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 14:38
Общество 01.02.2023 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.02.2023 14:06
Общество 01.02.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 14:01
Общество 01.02.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 13:26
Общество 01.02.2023 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.02.2023 13:19
Общество 01.02.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 12:48
Общество 01.02.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 12:31
Общество 01.02.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 12:05
Общество 01.02.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 11:25
Общество 01.02.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 10:11
Общество 01.02.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 10:05
Общество 01.02.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2023 09:31
Общество 01.02.2023 09:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2Смотреть фотографии
16:55
В центре Волгограда накануне 2 февраля открыли бюст Иосифа СталинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита ПутинаСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде ушел из жизни автор книги о 163 днях в Сталинграде Юрий ПанченкоСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области разыскивают 32-летнюю женщину в желтой курткеСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде Юрий Кулиничев возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:38
ВТЗ передал многофункциональную мебель для детских больницСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом перезахоронили останки 180 бойцов Красной АрмииСмотреть фотографии
14:01
Волгоградские силовики почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
13:26
При поддержке ВЭБ.РФ в Волгограде планируется обновить трамвайную сетьСмотреть фотографии
13:19
ВЦИОМ: четверть опрошенных волгоградцев поддержали переименование города в СталинградСмотреть фотографии
13:06
Зачем педагоги пройдут обучение в Садах Придонья?Смотреть фотографии
12:48
Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в ВолгоградСмотреть фотографии
12:31
Со Сталиным на груди: фоторепортаж с пробега в честь 80-летия Сталинградской битвыСмотреть фотографии
12:05
Министр спорта Матыцин 1 февраля посетит с рабочим визитом ВолгоградСмотреть фотографии
12:02
УЦН 2.0: «Ростелеком» в Волгоградской области увеличил количество базовых станций мобильной связиСмотреть фотографии
11:52
Волгоградский «Ротор» на сборах проиграл «Текстильщику» в Крымске со счетом 0:1Смотреть фотографии
11:47
Рост маткапитала и вузы для детей участников СВО: какие законы вступают в силу в России в февралеСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде два авто разбились всмятку из-за юного водителяСмотреть фотографии
11:25
Мост через Волгу в Волгограде подсветили в честь 2 февраляСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом на федеральной трассе загорелся грузовик после тарана BMWСмотреть фотографии
10:29
Хотела согреться: в Волгоградской области женщину убило токомСмотреть фотографии
10:11
Юбилей Сталинградской Победы: куда сходить и что посмотреть в Волгограде 1 февраляСмотреть фотографии
10:05
«Небольшой ростом, а тепла — всему хутору»: на Украине погиб атаман из Волгоградской области Александр БочаровСмотреть фотографии
09:39
Расстрелы, насилие и грабежи: ФСБ опубликовала справки НКВД о зверствах фашистов во время Сталинградской битвыСмотреть фотографии
09:31
Гололедицу и морось прогнозируют в Волгограде до 4 февраляСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцам запретят подкармливать бездомных собак в оживленных местахСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде осужденных поощрили прогулкой по Аллее ГероевСмотреть фотографии
07:47
Автобусы «Волжский-Волгоград» пустят до площади Ленина 1 и 2 февраляСмотреть фотографии
21:32
Лазерные лучи и летящие лебеди: в Волгограде проводят генеральные репетиции к 80-летию Сталинградской ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
 