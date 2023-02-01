В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита Путина

2 февраля будет ограничен доступ посетителей на Мамаев курган с 11.00 до 16.00, в музей-панораму «Сталинградская битва» с 10.00 до 18.00. Музей будет работать с 18.00 до 22.30. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в музее-панораме «Сталинградская битва».

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в Волгоград 2 февраля прилетит Владимир Путин. Он примет участие в торжественных мероприятиях, а также проведет встречу с волгоградцами в музее-панораме.

Президент посетит Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы. Также в программе визита выступление Владимира Путина на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Отдельно запланировано общение Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.