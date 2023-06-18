Общество

ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе похолодает до +7 °С

Общество 18.06.2023 08:20
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18.06.2023 08:20


Новая неделя в Волгоградской области начнется с похолодания. Как сообщает V102.RU, в отдельных районах температура упадет до +7 °С.

— В понедельник, 19 июня, по области осадки маловероятны. Ветер северного направления 7-12 м/с. Ночью за окном +10...+15 °С, местами при прояснении до +7 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Вторник, 20 июня, в регионе без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Ночью +10...+15 °С, днем +25...+30 °С. 

В Волгограде первый рабочий день не принесет с собой сильных осадков. Ветер северного направления 7-12 м/с. В ночные часы в городе-герое +13...+15 °С; днем +24...+26 °С.

— Во вторник, 20 июня, в городе на Волге также без существенных осадков, ветер западный 8-13 м/с. В ночной период за окном +13...+15 °С, после обеда +27...+29 °С, — добавили волгоградские синоптики. 

Сегодня в областной столице в дневные часы без существенных осадков, ветер северной четверти со скоростью 9-14 м/с. Днем температура составит +28...+30 °С. По области днем также без сильных осадков. Порывы ветра местами составят до 20 м/с. В дневные часы в регионе +25...+30 °С.

По информации Gismeteo, с 19 по 25 июня в Волгограде будет малооблачно и без осадков. Самым теплым днем новой недели окажется воскресенье — днем термометры покажут до +28 °С. Самым прохладным станет понедельник. Температура в дневной период не поднимется выше +24 °С.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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