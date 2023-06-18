«Будем защищать»: в Палласовке закрытие школы вызвало гнев родителей

Жители Палласовки заявили, что не согласны с таким решением властей и предъявили свои аргументы.
— Мы же не просто так оформляли детей именно в школу № 12, — объясняют родители. — Это недалеко от наших домов, а ведь школа должна быть расположена в шаговой доступности от места жительства детей, разве не так? А теперь нашим детям придется ехать чуть ли не на другой конец города. Не у всех родителей есть возможность отвозить детей, но отпускать детей на такое большое расстояние — это не безопасно для них.
Однако возмущенным родителям о слиянии двух школ уже объявили как о деле решенном.
— Но мы с этим не смиримся, будем защищать нашу школу. Ее любят наши дети, там хорошие учителя, да и здание вполне нормальное, не аварийное. Нам непонятно, зачем вообще это затеяли, — заявили жители Палласовки.
В связи с общественным резонансом, который вызвала реорганизация двух школ, в администрации Палласовского района прокомментировали данную ситуацию.
— В настоящее время происходит процесс реорганизации путем присоединения МКОУ «СШ № 12» Палласовки, в рамках которого указанное образовательное учреждение станет структурным подразделением МКОУ «СШ № 11» Палласовки, — пояснил Евгений Белоус, начальник отдела по образованию администрации Палласовского района. — Целью данных преобразований является улучшение качества оказания образовательных услуг учащимся.
При этом он подчеркнул, что школа № 12 не закрывается и продолжит функционировать.
— Начальные классы, продолжат образовательный процесс в здании МКОУ «СШ № 12». В случае положительного решения проблемы с педагогическим составом рассматривается вопрос о продолжении обучения 5-7 классов в этом же здании. К переводу в основное здание (школа № 11 Палласовки) готовятся 8 и 9 классы в полном составе (без слияния с уже существующими в основном филиале классами), 10-11 классов в данном учреждении нет, — продолжил чиновник.
Руководитель отдела образования также высказался по поводу опасений родителей, связанных с безопасностью детей.
— Прорабатывается вопрос об организации подвоза для учеников, проживающих в данном микрорайоне. Здание школы № 11 находится в пешей доступности до 1 км, проезжая часть оснащена на протяжении пути пешеходными переходами, при необходимости будет установлен светофор. Школа № 11 Палласовки соответствует всем требованиям, имеет соответствующую аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность, санэпидзаключение, оснащена современным оборудованием, отремонтирована кровля, заменены оконные блоки, в более полном составе укомплектован педагогический коллектив, функционируют спортивные зал, имеется современная спортплощадка, Центр «Точка роста». В школе № 11 качество обучения детей на высоком уровне, — отметил Евгений Белоус.
Фото: сайт школы № 11 Палласовки