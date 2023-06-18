«Будем защищать»: в Палласовке закрытие школы вызвало гнев родителей





Родители детей, обучающихся в школе № 12 Палласовки Волгоградской области, возмущены намерением районных властей закрыть это образовательное учреждение и перевести детей в школу № 11. Как рассказали V102.RU жители Палласовки, о том, что власти планируют объединить две школы, им некоторое время назад сообщил директор. Родители детей, обучающихся в школе № 12 Палласовки Волгоградской области, возмущены намерением районных властей закрыть это образовательное учреждение и перевести детей в школу № 11. Как рассказали V102.RU жители Палласовки, о том, что власти планируют объединить две школы, им некоторое время назад сообщил директор.

, — рассказали родители учеников. —Жители Палласовки заявили, что не согласны с таким решением властей и предъявили свои аргументы.— объясняют родители. —Однако возмущенным родителям о слиянии двух школ уже объявили как о деле решенном., — заявили жители Палласовки.В связи с общественным резонансом, который вызвала реорганизация двух школ, в администрации Палласовского района прокомментировали данную ситуацию.— пояснил Евгений Белоус, начальник отдела по образованию администрации Палласовского района. —При этом он подчеркнул, что школа № 12 не закрывается и продолжит функционировать.Руководитель отдела образования также высказался по поводу опасений родителей, связанных с безопасностью детей.— отметил Евгений Белоус.