Общество

В Волгоградской области на видео попал потоп после сильного ливня

Общество 16.06.2023 20:41
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16.06.2023 20:41


В Михайловке Волгоградской области сегодня, 16 июня, прошел сильный ливень. Как сообщает V102.RU, городские улицы и дороги скрылись под водой. Очевидцы сняли потоп на видео. 



— Михайловка поплыла. Прошел сильный ливень и выпал град, — рассказали в соцсетях подписчики. 

Жители соседнего с Михайловским Новоаннинского района также сообщили, что их накрывают дожди с грозой. 

— В хуторе Саломатин уже льет, а вот в станице Филоновской пока нет дождя, только ветер дует и молния, — делятся в Сети местные жители. 

По данным областного главка МЧС, непогода будет бушевать вплоть до конца суток 17 июня. В отдельных районах Волгоградской области прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром с порывами до 25 м/с.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о разрушениях из-за стихии во Фролово и Среднеахтубинском районе. Мощные порывы ветра сорвали крыши с кинотеатра и школы.  

Видео: «Михайловские посиделки» / t.me 

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