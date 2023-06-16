







Центральный районный суд Волгограда обязал городскую администрацию провести капитальный ремонт поливочного трубопровода в поселке Соляной. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск в суд подала прокуратура Красноармейского района, куда жители поселка обратились с коллективным обращением.

Люди пожаловались в прокуратуру на неудовлетворительное состояние поливочного трубопровода, систематических перебоях в подаче воды, гибели зеленых насаждений.













Надзорное ведомство провело проверку и установило, что длительное время жители вели переписку с органами местного самоуправления по вопросу определения принадлежности поливочного трубопровода в поселке Соляной с целью проведения его ремонта.

- Однако структурные подразделения администрации Волгограда бездействовали, ссылаясь на отсутствие организаций, которые могли бы взять на баланс аварийный трубопровод, - пояснила Черединина.

Согласно решению суда, капремонт поливочного трубопровода в поселке Соляной должны провести в течение 6 месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.

Ранее, напомним, информагентство писало об отсутствии в поселке Соляной технической воды для полива их огородов. В прошлом году подачу воды для полива в этом населенном пункте прекратили с 27 июля и никто не торопился устранять аварию, поэтому сильный ливень 19 августа стал для волгоградцев буквально манной небесной.

- Спасибо, Боженька, за такой дождь. Живем, как в Африке, радуемся каждой капле, - говорили тогда жители Соляного.

Фото: архив ИА «Высота 102» / читатели

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