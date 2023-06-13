



В Волгограде поликлинику № 28 обязали вернуть в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 416 260 рублей и 50 копеек. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, в апреле прошлого года во время проверки казначейством всплыло нецелевое расходование средств из фонда обязательного медицинского страхования.

Так, в частности, во время проверки выяснилось, что в 2020 и 2021 годах сотрудникам поликлиники выдавали материальную помощь за счет средств ФОМС. При этом поводом могла стать смерть близких людей, необходимость лечения или тяжелое финансовое положение. В общей сложности таким образом матпомощь получили 24 сотрудника учреждения на общую сумму 416 260, 50 рублей.

По завершении проверки, сотрудники надзорного ведомства составили акт и вынесли в адрес ГУЗ «КП № 28» представление, предписывающее возвратить в бюджет вышеуказанную сумму, однако руководство поликлиники посчитало необходимым оспорить данное требование в судебном порядке.

22 февраля 2023 года Арбитражный суд Волгоградской области принял решение оставить представление о возврате 416 260, 50 руб., вынесенное в адрес ГУЗ «КП № 28» в силе. Заявитель подал апелляционную жалобу, однако вышестоящий суд накануне оставил решение без изменений.

В настоящее время судебный акт вступил в законную силу.