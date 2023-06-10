Общество

В Волгограде заработал закрытый на 2 месяца железнодорожный переезд

Общество 10.06.2023 17:15
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10.06.2023 17:15


Сегодня, 10 июня, в поселке Горьковский Советского района Волгограда заработал железнодорожный переезд. Об этом сообщили V102.RU местные жители.
Напомним, железнодорожный переезд был закрыт два месяца назад в связи со строительством второго пути на станции Максима Горького.
Все это время жители заполотновской части населенного пункта вынуждены были добираться до центра поселка по новой объездной дороге и преодолевать расстояние около 20 километров. Тогда как напрямую через переезд оно составляло до 800 метров.

Фото читателей V102.RU

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