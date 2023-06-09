Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хутору





Администрацию Дубовского района Волгоградской области обязали отремонтировать разбитую дорогу, ведущую от трассы Р-228 до хутора Челюскинец. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск подавала районная прокуратура по итогам проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

- Установлено, что отдельные участки автомобильной дороги муниципального значения, идущей от ФАД Р-228 до х.Челюскинец Дубовского района, находится в неудовлетворительном состоянии в связи с наличием колейности, многочисленных дефектов в виде ям и выбоин, - рассказала Черединина.













Решением суда администрацию, которая является собственником дороги, обязали привести ее в соответствии с требованиями ГОСТа. Судебное решение в законную силу еще не вступило.

Согласно открытым источникам, хутор Челюскинец находится на реке Пичуга в 70,3 км от Волгограда. Протяженность дороги от трассы Р-228 до населенного пункта составляет более 5 км.

Фото дороги прокуратуры Волгоградской области