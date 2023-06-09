В Волгоградской области начался клубничный бум. На прилавках в буквальном смысле негде упасть яблоку – все заставлено спелой ягодой. Несмотря на богатый ассортимент, фермеры жалуются на скудный урожай. Подробнее – в материале ИА «Высота102».

Первые ящики с клубникой появились на рынках города еще в конце мая. Однако полноценное открытие сезона случилось в начале лета. Где бы ни спела красная ягодка, продавцы чаще всего рассказывают про краснодарские поля и просят за килограмм не меньше 250 рублей. В цене по-прежнему и местная клубника. Ведерко разнокалиберной ягоды уходит за 100 - 150 рублей.





– В черте города погода не так сильно повлияла на урожай. И у меня, и у соседей клубники достаточно, – делится волгоградская дачница Ольга. – Правда, сейчас она уже сходит и мельчает в размерах.

О непривычно ранних сборах говорят и волгоградские фермеры. Если в прежние годы местная ягода отправлялась на продажу в начале июня, то в этом клубника дозрела уже к концу последнего весеннего месяца.

– Традиционно мы начинаем собирать клубнику с 7 июня. В этом же году первый урожай поспел уже к 24 мая! Я даже не помню, когда в последний раз мы начинали сбор так рано, – рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – В конце мая мы делали зачистку, сейчас собираем клубнику во второй раз. Ягоды осталось совсем немного – наверное, еще на один раз. В лучшие же годы мы могли собирать клубнику буквально через день – то есть раз 15 за сезон.





Катком по будущему урожаю в этом году проехали бесснежная зима и переменчивая весна – от небывалого потепления в марте до ночных заморозков в апреле.

– Мы укрывали ягоду плотным материалом агроспан, но цветочная почка все равно подмерзла. На прошлогодней посадке кистей немного больше, а вот на посадке 2021-го года – совсем мало, – сетует Екатерина Сапункова.

Впрочем, для рядового покупателя трудности волгоградских фермеров останутся за кадром. Ни дефицита клубники, ни резкого скачка цен на нее в этом году не предвидится.





– Цены на клубнику не поднимутся, потому что Краснодар посадил очень много. Наши коллеги сильно пичкают ягоду химией, поэтому до конца сезона у них не встретить мелкого размера. В их регионе трудится много агрономов. В Волгоградской же области специалистов по клубнике попросту нет. Честно говоря, это даже лучше. Я не очень рекомендую кушать крупную, идеально ровную ягоду, – предупреждает фермер. – В первом сборе у нас тоже много крупной клубники – особенно, если собираем сорт «Мармолада». Но среди больших ягод «пробегают» и средние, и мелкие. У них же в каждом ящике просто идеально крупная клубника. Поверьте, без добавок такого не бывает.

Чтобы летний десерт оставил после себя лишь приятное послевкусие, сотрудники Роспотребнадзора советуют выбирать сухую клубнику без зеленых и белых пятен, а также подбитых бочков. О качестве товара красноречиво скажет и его запах – «стеклянная» ягода не оставит за собой даже легкого шлейфого аромата.

Текст: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»