В Волгограде Renault врезался в маршрутку №260 и сбил пешеходов: видео

В Волгограде вечером 8 июня 22-летний Renault Duster врезался в маршрутное такси №260, после чего сбил на тротуаре двух женщин-пешеходов. В результате аварии помощь оказали двум пострадавшим.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.03 на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе.

– По предварительным данным, направляясь со стороны улицы Кубинская в сторону улицы Крылова, водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной маршруткой, – сообщили в главке полиции. – От удара Renault отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух женщин 1977 и 1981 годов рождения.

Уточняется, что в маршрутном такси находилось пять пассажиров. Никто из них не пострадал. Помощь медиков потребовалась пешеходам.

– На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщают в главке полиции.