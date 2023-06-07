«Соседи — крысы и тараканы»: волгоградка сняла видеоэкскурсию по аварийному дому

В редакцию V102.RU с жалобой на невыносимые условия обратилась жительница аварийного дома № 2 по улице Саушинской в Красноармейском районе Волгограда. По словам женщины, ее соседями давно стали тараканы и крысы, а из-за затопленного подвала в квартире появилась черная плесень.

Волгоградка, воспитывающая двоих малолетних детей, всерьез опасается за жизнь и здоровье своей семьи, так как двухэтажный дом буквально разваливается на части, а чиновники, как уверяет женщина, просто закрывают на все глаза.





— Мы живем в аварийном доме. Нас должны были переселить, но никто этого не делает, только кормят завтраками. Жить здесь просто невозможно. Нашими соседями стали крысы и тараканы, вместе с муравьями и мокрицами. Сам дом покрыт трещинами, того и глядишь — развалится. Управляющая компания от нас отказалась. Весь подвал затоплен, больше года воду не откачивают. Из-за этого в туалете, в ванной комнате и на кухне стала размножаться плесень. Ее уже не победить никакими способами, — делится переживаниями Виктория. — У меня в квартире двое маленьких детей, а эта плесень, впрочем, как и все остальное несет серьезную угрозу здоровью. Зимой у нас ужасно холодно, летом тоже не особо жарко.









Недавно Виктория заметила, что ее собака начала чесаться и лысеть.

— Мы испугались, сразу повезли ее к ветеринару, там сказали, что у собаки грибок. Если такое случилось с ней, значит, скоро появится и у нас. Вся надежда только на огласку в СМИ. Помогите нам, пожалуйста, все двери перед нами закрыты, — просит отчаявшаяся жительница Красноармейского района.









Согласно открытым данным, двухэтажка на юге Волгограда была сдана в эксплуатацию в 1955 году. В доме два подъезда и деревянные перекрытия. Ранее управлением жилого дома занималась ООО УК «ЭУ-20», которое сейчас находится в стадии банкротства.

В мэрии Волгограда, в свою очередь, в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» пояснили, что дом № 2 по улице Саушинской, ранее признанный аварийным, расселяется в рамках текущего этапа региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Муниципалитетом были заблаговременно заключены контракты на приобретение новых квартир для жильцов данного дома. Согласно условиям контрактов, застройщик обязан передать жилье муниципалитету до 1 декабря текущего года. В случае досрочного исполнения застройщиком своих обязательств квартиры будут предоставляться волгоградцам также заранее по мере ввода домов в эксплуатацию, — прокомментировали в горадмине.









В администрации города-героя уточнили, что в соответствии с действующим порядком после признания дома аварийным и до окончания процедуры переселения муниципалитет неоднократно предлагал гражданам разместиться в помещениях маневренного фонда.

— Однако данным предложением никто из жильцов не воспользовался. Отметим, что размещение во временном жилом фонде ни в коем случае не лишает волгоградцев права на получение постоянного жилья, — резюмировали в мэрии Волгограда.

Фото и скриншот: читатели информагентства / «Яндекс. Карты»

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