Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видео

В Волгограде сегодня, 24 мая, с рабочим визитом находится заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», утром он побывал в Тракторозаводском районе, где жильцы авариных домов по улицам Жолудева и Дегтярева ждут расселения. Редакция информагентства публикует видео со встречи Андрея Кикотя с горожанами, проживающими в доме №18 по улице Жолудева.

Обращаясь к заместителю генпрокурора, волгоградцы рассказали ему:

– В 2021 году наш дома наконец признали аварийным. Потом приходили письма, что в 2026-м году будет расселение. Извините, но наш дом в плачевном состоянии и мы боимся, что до этого времени он просто не доживет. У нас постоянно вода в подвале, регулярно мы неделями сидим без света, потому что счетчик в подвале и его выбивает. Кроме того, у нас неоднократно были пожары, в том числе – один с пострадавшими. Трещины по всему дому уже, коммуникации нарушены, на некоторых этажах стены отходят – помещается ладонь.





По словам жильцов, в 2009 году было принято решение о капитальном ремонте дома с правой стороны, но денег хватило только на два этажа – три этажа и подвал остались без ремонта.

– После этого все стало рушиться и в итоге мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день, – сообщили заместителю генпрокурора жители аварийных домов. – Просим Вас посодействовать, чтобы нас переселили пораньше. Боимся за себя и своих детей.

По информации заместителя начальника управления по ЮФО Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Генпрокуратуры РФ Елены Болдыревой, усугубляет ситуацию тот факт, что в настоящее время у дома на ул. Жолудева отсутствует управляющая компания. Получается так, что даже текущие мелкие проблемы решать попросту некому.

– Почему такая ситуация? – поинтересовался Андрей Кикоть.

– Потому что никто не хочется браться за наш дом, – ответили жильцы аварийной пятиэтажки.

– Здесь угроза обрушения, – заметил Кикоть, обращаясь к местным чиновникам, – ни о каком капитальном ремонте речи не может идти.

– Вариантов действительно нет – дом признан аварийным, – подтвердил глава Волгограда Владимир Марченко. – 31 человек переселены, те, кто согласились переехать в маневренный фонд...

– А вам предлагали переезд? – перебил Марченко замгенпрокурора, обращаясь к жильцам.

– Ничего нам не предлагали! – ответили горожане.

– Уважаемые, мы проведем дополнительную встречу. Каждому направлялось уведомление. Может быть, кто-то здесь не проживает... Мы работаем, – продолжил разговор глава города.

– Нет и нет, – снова парировали волгоградцы.

– Сколько здесь всего проживает человек? – поинтересовался в свою очередь Андрей Бочаров.

– Всего 151 помещение подлежит расселению. Проживает 184 человека, – ответили волгоградцы.

– Сколько согласились на маневренный фонд? Сколько переселились? – уточнил Бочаров.

– 31 семья. Но как сказать «переселена»? – ответила Елена Болдырева. – Кто-то взял ипотеку, кто-то снял жилье. По смыслу закона расселения здесь не проводилось.

Андрей Кикоть заверил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут прокурор района и представители администрации.

– Все исследования проведены. Стоит вопрос о выселении жильцов, предоставлении временного жилья, сносе этого дома и новом строительстве, – сказал Андрей Кикоть.

– А какие-то сроки вы можете назвать? – спросили жильцы дома.

– Все зависит от вас в том числе, – ответил замгенпрокурора. – Сейчас условно 90 из 100 человек переедут, другие останутся – все снова будет тянуться. Поэтому вы должны со своей стороны проводить работу с теми, кто упирается.

– Ну это смотря что предлагать будут людям, – заметили волгоградцы.

– Тоже согласен. Но это уже вопросы к администрации, – указал Кикоть на Марченко. – Если не нравится, значит, будут другое что-то предлагать. В любом случае, вы должны отсюда выехать. Потому что если что-то случиться, будут другие истории.





На вопрос о том, в каком районе жильцам аварийных домов будут предоставлять временное жилье, ответил губернатор. По словам Андрея Бочарова, по закону квадратные метры должны быть выделены на территории населенного пункта, в котором проживают люди. Соответственно, может случиться так, что волгоградцам придется менять детсады и школы. Но в каждом отдельном случае сказал он, ситуации будут рассматривать индивидуально.

– Многое зависит от позиции жильцов. В том числе и касаемо и вопроса переселения. Даже если останется один человек здесь, мы с вами вопрос не решим, – подчеркнул губернатор. – В каждом таком доме нужно сформировать инициативную группу. Точно так, как мы работали по обманутым дольщикам.

Кроме того, отметил губернатор, в доме нужно навести элементарный порядок:

– Нужно обеспечить безопасность. Задачу городу мы поставим, чтобы посмотрели, что там с водой, можно ли откачать воду и перенести счетчик. Надеюсь, что в ближайшее время город определится и с управляющей компанией.

В заключение Андрей Кикоть дал понять волгоградцам, что к решению проблемы горожане должны подходить здраво.

– Если кто-то попытается нажиться на этой истории, все будет затягиваться, – сказал он. – Все зависит от вас. Вы должны идти нам навстречу.

После общения с волгоградцами Андрей Кикоть провел межведомственное совещание по вопросам эффективности принимаемых мер в сфере переселения граждан из аварийного фонда в Волгоградской области. Участие в совещании принимал также губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, муниципальных образований.

Напомним, что в рамках нового этапа, который реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда», новоселами в Волгоградской области за несколько последних лет уже стали более 5,1 тыс. жителей аварийных домов. К концу 2025 года их будет 11,3 тыс. человек.

– Законтрактованы уже 127,5 тыс. кв.м. или 74% от всей расселяемой площади, предусмотренной программой, что дает нам возможность работать с хорошим заделом. Считаю выполнение задач программы расселения аварийного жилья на территории Волгоградской области одной из приоритетных, – подчеркнул Андрей Бочаров, сделав акцент на персональной ответственности глав и необходимости держать ход реализации программы на постоянном личном контроле.

Андрей Кикоть обозначил первоочередные задачи. В числе таковых: разработка на законодательном уровне муниципальных нормативных актов по порядку осмотра аварийного фонда, усиление работы по сносу расселенного фонда и др.

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