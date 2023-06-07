Общество

В Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском 23-летнего сварщика

Общество 07.06.2023 17:07
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07.06.2023 17:07


Сегодня, 7 июня, в Новоаннинском районе Волгоградской области похоронили 23-летнего Кирилла Мололкина, погибшего в боях за Артемовск. Как рассказали V102.RU в администрации района, Кирилл родился 3 июня 1990 года в поселке Новосельский. Там же окончил 9 классов, поступил в Себряковский технологический техникум в Михайловке, где получил специальность газоэлектросварщика.
После окончания техникума молодой человек отслужил в армии, работал вахтовым методом в Москве. 
30 сентября 2022 года Кирилл заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился защищать Родину. Гранатомётчик Мололкин держал оборону под Артемовском, погиб в бою как герой 15 марта 2023 года.
У него остались мама и сестра.
Фото администрации Новоаннинского района/Коллаж Алексея Костякова

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