Волгоградцы выбрали территории для благоустройства в 2024 году









В Волгограде подвели итоги рейтингового голосования по реконструкции общественных территорий в 2024 году. Как сообщили V102.RU в мэрии, учтены голоса более 100 тысяч горожан, которые приняли участие в отборе проектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Итоги голосования выглядят следующим образом:

- Территория вдоль проспекта Металлургов в границах ул. им. маршала Еременко и ул. им. Кузнецова (Краснооктябрьский район) - 25009 голосов;

- Городской сад, пешеходные участки ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина (Центральный район) - 18624 голоса;

- Прилегающая территория в ЗАГСу по пр. Университетскому, 64 (Советский район) - 13073 голоса;

- Территория возле конечной станции СТ «ВГТЗ» (Тракторозаводский район) - 10469 голосов;

- Сквер по ул. им. Кирова в мкр. 503 (Кировский район) - 10301 голос;

- Прогулочный маршрут по ул. Академической до берега р. Волги (Ворошиловский район) - 8808 голосов;

- Общественная территория по ул. 40 лет ВЛКСМ около стадиона «Темп» (Красноармейский район) - 7916 голосов;

- Парк героев-летчиков (Дзержинский район) - 7547 голосов.

В мэрии уточнили, что указанные территории, которые получили больше всего голосов горожан, будут благоустроены в первую очередь. Общее количество объектов, которые обновят в следующем году, будет зависеть от объема федерального финансирования в рамках нацпроекта.

Фото из архива ИА «Высота 102»