Волгоградцы выбрали территории для благоустройства в 2024 году

Общество 06.06.2023 11:15
0
06.06.2023 11:15
В Волгограде подвели итоги рейтингового голосования по реконструкции общественных территорий в 2024 году. Как сообщили V102.RU в мэрии, учтены голоса более 100 тысяч горожан, которые приняли участие в отборе проектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Итоги голосования выглядят следующим образом:
- Территория вдоль проспекта Металлургов в границах ул. им. маршала Еременко и ул. им. Кузнецова (Краснооктябрьский район) - 25009 голосов;
- Городской сад, пешеходные участки ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина (Центральный район) - 18624 голоса;
- Прилегающая территория в ЗАГСу по пр. Университетскому, 64 (Советский район) - 13073 голоса;
- Территория возле конечной станции СТ «ВГТЗ» (Тракторозаводский район) - 10469 голосов;
- Сквер по ул. им. Кирова в мкр. 503 (Кировский район) - 10301 голос;
- Прогулочный маршрут по ул. Академической до берега р. Волги (Ворошиловский район) - 8808 голосов;
- Общественная территория по ул. 40 лет ВЛКСМ около стадиона «Темп» (Красноармейский район) - 7916 голосов;
- Парк героев-летчиков (Дзержинский район) - 7547 голосов.
В мэрии уточнили, что указанные территории, которые получили больше всего голосов горожан, будут благоустроены в первую очередь. Общее количество объектов, которые обновят в следующем году, будет зависеть от объема федерального финансирования в рамках нацпроекта.
Фото из архива ИА «Высота 102»
В Волгограде не согласовали июньский концерт Арбениной и «Ночных снайперов»06.06.2023 13:57
Общество 06.06.2023 13:57
Банк «Открытие»: жители ЮФО считают, что хорошее знание русского языка влияет на доходы и карьеру06.06.2023 13:56
Общество 06.06.2023 13:56
Андрей Бочаров назвал критической ситуацию на коммунальных сетях Волгограда06.06.2023 12:38
Общество 06.06.2023 12:38
ТМК создает экспериментальную карбоновую ферму на ВТЗ06.06.2023 12:08
Общество 06.06.2023 12:08
«Поначалу пугаются»: в Волгоградской области появился спрос на антидроновые ружья06.06.2023 12:05
Общество 06.06.2023 12:05
В аэропорту Волгограда досмотрели 100 самолетов06.06.2023 10:22
Общество 06.06.2023 10:22
Пригожин высказался о вербовке в ЧВК «Вагнер» осужденного за теракт генерала СК Музраева06.06.2023 09:37
Общество 06.06.2023 09:37
В Волгограде нашелся заблудившийся 22-летний парень со шрамом06.06.2023 08:17
Общество 06.06.2023 08:17
В Волгограде на 4 дня закроют для автомобилей трамвайный переезд05.06.2023 20:19
Общество 05.06.2023 20:19
ПСБ вышел на старт «ЗаБег.РФ»05.06.2023 19:56
Общество 05.06.2023 19:56
Крутой поворот: бывший финансист из Волгограда выиграла международный титул на российском фестивале05.06.2023 19:17
Общество 05.06.2023 19:17
«Ростелеком» открывает программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов05.06.2023 14:20
Общество 05.06.2023 14:20
15 лет вместе: в Волгограде жителям ЖК «Новый Свет» подарили парклет и устроили праздник05.06.2023 14:04
Общество 05.06.2023 14:04
Губернатор Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУ05.06.2023 11:50
Общество 05.06.2023 11:50
Детям в Котельниково подарили бесплатное представление Волгоградского ТЮЗа05.06.2023 11:26
Общество 05.06.2023 11:26