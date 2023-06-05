Житель Кубани пытался вывезти за границу награды Российской империи

Происшествия 05.06.2023 15:34
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05.06.2023 15:34
Памятные нагрудные знаки и медали времен Российской империи пытался вывезли в Казахстан через Волгоградскую область 34-летний житель Краснодарского края. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчину, который направлялся на автомобиле «Лифан» к российско-казахстанской границе, в Палласовском районе области задержали сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из Пограничного Управления ФСБ.
- В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены 20 предметов, схожие с памятными нагрудными знаками и медалями времен Российской империи, - сообщили в главке.
Изъятые награды направлены на культурологическую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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