Житель Кубани пытался вывезти за границу награды Российской империи









Памятные нагрудные знаки и медали времен Российской империи пытался вывезли в Казахстан через Волгоградскую область 34-летний житель Краснодарского края. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчину, который направлялся на автомобиле «Лифан» к российско-казахстанской границе, в Палласовском районе области задержали сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из Пограничного Управления ФСБ.

- В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены 20 предметов, схожие с памятными нагрудными знаками и медалями времен Российской империи, - сообщили в главке.

Изъятые награды направлены на культурологическую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области







