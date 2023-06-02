Общество

В Волгоградской области полицейским на транспорте установят надбавку в 10 тысяч

Общество 02.06.2023 19:49
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02.06.2023 19:49


Некоторым категориям личного состава Волгоградского линейного управления МВД на транспорте назначат дополнительные выплаты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления главы региона, прибавку к зарплате в администрации региона обосновали задачей повышения уровня социальной защищенности сотрудников внутренних дел, участвующих в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории Волгоградской области.

Проектом постановления предлагается установить с 1 июля 2023 года  ежемесячную денежную выплату в размере 10 000 рублей сотрудникам Волгоградского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, замещающим должности младшего начальствующего состава, а также стажерам в подразделениях патрульно-постовой службы полиции, специализированных отделениях по обеспечению охраны общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры), подразделениях кинологической группы.

Выплаты будет производить комитет социальной защиты, а средства предусмотрят в бюджете Волгоградской области. 

Ранее, напомним, сообщалось об установлении выплат с начала 2023 года в 10 тысяч рублей участковым, а также полицейским, замещающим должности младшего начальствующего состава, стажерам ППС и другим категориям сотрудников правоохранительных органов.


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