В Волгоградской области полицейским на транспорте установят надбавку в 10 тысяч

Некоторым категориям личного состава Волгоградского линейного управления МВД на транспорте назначат дополнительные выплаты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления главы региона, прибавку к зарплате в администрации региона обосновали задачей повышения уровня социальной защищенности сотрудников внутренних дел, участвующих в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории Волгоградской области.

Проектом постановления предлагается установить с 1 июля 2023 года ежемесячную денежную выплату в размере 10 000 рублей сотрудникам Волгоградского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, замещающим должности младшего начальствующего состава, а также стажерам в подразделениях патрульно-постовой службы полиции, специализированных отделениях по обеспечению охраны общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры), подразделениях кинологической группы.

Выплаты будет производить комитет социальной защиты, а средства предусмотрят в бюджете Волгоградской области.

Ранее, напомним, сообщалось об установлении выплат с начала 2023 года в 10 тысяч рублей участковым, а также полицейским, замещающим должности младшего начальствующего состава, стажерам ППС и другим категориям сотрудников правоохранительных органов.