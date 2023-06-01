Происшествия

Перед страшным ДТП в Волжском погибшие записали на видео свои покатушки

Происшествия 01.06.2023 17:09
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01.06.2023 17:09


В Сети появилось видео компании молодых людей и девушек в салоне легковушки перед смертельным ДТП в Волжском. Напомним, 21-летний волжанин и его 15-летняя спутница погибли 1 июня в 04.00 в результате страшной аварии на улице Карбышева, 45А/1, еще двое – девушка и парень – доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Знакомый погибшего водителя рассказал V102.RU, что компания разбившихся волжан за неделю до трагедии создала Telegram-канал, куда выкладывала аудио и видеозаписи своего досуга. 31 мая молодые люди выложили пост с записью своих покатушек на дряхлом ВАЗе. 



— За рулем был Ринат, ему 19. Мы с ним случайно познакомились, он по машинам шарил. Сам из Волжского, спортом занимался. Несколько дней назад с ним виделись, а сегодня из новостей узнал, что он погиб. Это его 99-я была, — рассказал информагентству волгоградец, представившийся Романом. 

Судя по видео из Telegram-канала, молодые люди записывали различные видеообращения. На кадрах волжане гуляют по улицам и катаются на машинах, употребляют алкоголь и курят. На одном из видео погибший 19-летний водитель закладывает за губу некое вещество, после чего следует отборный мат. 

На момент публикации «Высоты 102», молодой человек, рассказавший о Ринате, переименовал и закрыл свою страницу. В Telegram-канале исчезло и видео с подростками из салона ВАЗ-21099. К слову, во время съемок в машине находилось шесть человек: вероятно, незадолго до трагедии компанию покинули двое молодых людей. Примечательно, что никто из молодых людей во время веселой поездки не был пристегнут ремнями безопасности, равно как и сам водитель, который отвлекался от дороги, оборачиваясь назад и держа в руке курительное устройство. 

Напомним, что по предварительным сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, рано утром  1 июня водитель за рулем не зарегистрированной в установленном порядке автомашины ВАЗ-21099 во время движения потерял управление и наехал на дерево. В результате аварии водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте.  

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