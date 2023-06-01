В Волжском нашли пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингом

Общество 01.06.2023 08:49
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01.06.2023 08:49
Полицейские нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала 25 мая. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, устанавливаются причины и обстоятельства ухода несовершеннолетней из дома. По ее результатам будут приняты меры реагирования, пояснили в ведомстве.
Между тем, пользователи соцсетей сообщают, что девочка уходит из дома уже не первый раз. В ходе поисков волжане делились, что видели похожую на пропавшую около торговых центров.
Напомним, ранее к поискам пропавшей школьницы с пирсингом в носу и в брови присоединились и волонтеры организации "Лиза Алерт".
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