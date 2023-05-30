Происшествия 30.05.2023 09:37
0
30.05.2023 09:37
54-летняя женщина пострадала при падении в автобусе №21. Причиной этого стал неудачный маневр 24-летней девушки, управлявшей автомобилем «Киа Рио». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в Центральном районе на улице Хиросимы перед поворотом на улицу Нурадилова.
Иномарка не заняла крайнее правое положение, чем создала помехи при движении автобуса «Лиаз». Водитель общественного транспорта вынужден был резко затормозить. Находившаяся в салоне женщина не удержалась и получила травмы при падении. Ее госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Осквернитель Вечного огня в Камышине попал на видео30.05.2023 09:17
Происшествия 30.05.2023 09:17
«Четвертого спасают»: в Волгоградской области три человека погибли при чистке уличного туалета29.05.2023 21:36
Происшествия 29.05.2023 21:36
СК проверит зоопарк под Волгоградом после ранения пантерой 7-летней девочки29.05.2023 15:58
Происшествия 29.05.2023 15:58
В трогательном зоопарке под Волгоградом 7-летнюю девочку ранила пантера29.05.2023 15:24
Происшествия 29.05.2023 15:24
В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингом29.05.2023 12:58
Происшествия 29.05.2023 12:58
Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в Камышине29.05.2023 11:44
Происшествия 29.05.2023 11:44
Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагона29.05.2023 10:48
Происшествия 29.05.2023 10:48
В Волгограде эвакуатор подбил две легковушки на ул. Николая Отрады29.05.2023 10:05
Происшествия 29.05.2023 10:05
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствах29.05.2023 08:16
Происшествия 29.05.2023 08:16
В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонии28.05.2023 20:26
Происшествия 28.05.2023 20:26
Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчина28.05.2023 18:21
Происшествия 28.05.2023 18:21
Врачи сообщили о состоянии волгоградцев после смертельного ДТП с маршруткой28.05.2023 12:35
Происшествия 28.05.2023 12:35
В Волгограде иномарка сбила 12-летнего мальчика с велосипедом: видео28.05.2023 12:04
Происшествия 28.05.2023 12:04
Опубликовано видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в Волгограде28.05.2023 10:54
Происшествия 28.05.2023 10:54
Волгоградские медики спасают двоих пострадавших в ДТП с маршруткой27.05.2023 21:11
Происшествия 27.05.2023 21:11