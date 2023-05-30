Происшествия

В Волгограде из-за маневра иномарки травмировалась пассажирка автобуса №21

Происшествия 30.05.2023 09:37
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30.05.2023 09:37


54-летняя женщина пострадала при падении в автобусе №21. Причиной этого стал неудачный маневр 24-летней девушки, управлявшей автомобилем «Киа Рио». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в Центральном районе на улице Хиросимы перед поворотом на улицу Нурадилова. 
Иномарка не заняла крайнее правое положение, чем создала помехи при движении автобуса «Лиаз». Водитель общественного транспорта вынужден был резко затормозить. Находившаяся в салоне женщина не удержалась и получила травмы при падении. Ее госпитализировали. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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