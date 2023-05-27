Сезон нашествия кровопийц начался в Волгограде





Появление первой мошки заметили волгоградцы. Как сообщает V102.RU, в соцсетях горожане сообщают о начале атаки крошечных кровопийц. Появление первой мошки заметили волгоградцы. Как сообщает V102.RU, в соцсетях горожане сообщают о начале атаки крошечных кровопийц.

- Покусали в огород до волдырей, - жалуется жительница Красноармейского района.- Побежал сразу в магазин, закупился ванилином, - делится другой волгоградец.Напомним, мошкара выходит на охоту после снижения сбросов воды на Волжской ГЭС. В настоящее время они составляют 10 тысяч кубометров в секунду, но к 1 июня снизятся до 5 тысяч.В этом году сезон мошки начался чуть раньше, чем в прошлом. Обычно пик активности кровососущих насекомых приходится на начало июня. Но в этом году в связи с ранней весной он сместился на конец мая.В 2018 году о волгоградской мошкаре узнал весь мир. Во время чемпионата мира по футболу зарубежные журналисты, шокированные невиданными насекомыми, снимали про них сюжеты.