Общество 25.05.2023 11:38
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25.05.2023 11:38
В Волгограде устранили аварию на водопроводе на улице Циолковского в Ворошиловском районе. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессиях водоснабжения», работы начались накануне в 21.00 и продлились до 5 утра 25 мая.
– Данный участок на трубопроводе диаметром 200 мм был проложен порядка 40 лет назад и ни разу капитально не ремонтировался, что привело к износу трубы, – пояснили в компании.
Работы проводились ночью, чтобы снизить неудобства потребителей, так как ряд домов пришлось оставить без воды.
Авария произошла накануне. Горожане сообщали, что вода лилась по проезжей части улицы Циолковского. В компании уточнили, что затраты на потерю ресурса понесет концессионер.
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