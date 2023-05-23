Госдума увеличила штрафы за укусы животных до 200 тысяч рублей

В Госдуме 23 мая во втором и третьем чтениях приняли ужесточающие поправки в кодекс об административных правонарушениях в сфере обращения с животными. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт нижней палаты парламента, так, владельцев животных будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, если их питомцы причинили вред жизни, здоровью граждан или имуществу, в случае отсутствия признаков уголовного деяния. Такая же ответственность будет грозить и чиновникам на местах, если на человека нападет бездомная собака.

Согласно документу, устанавливается штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В частности, для граждан он может составить до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юрлиц — до 30 тысяч. Под этой формулировкой подразумеваются случаи, когда хозяева избавляются от своих животных.

Помимо этого за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждане должны будут выплатить до 15 тыс. рублей, должностные лица — до 30 тыс., юрлица — до 100 тыс. Теперь, если владелец будет бить животное, морить его голодом или издеваться другими способами, за это он может понести наказание. Также к ответственности будут привлекаться граждане, которые травят и расстреливают бездомных животных на улицах.

В Госдуме считают, что принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами.