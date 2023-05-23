



Житель Волгоградской области отсудил у магазина 31 тысячу рублей за смартфон, который взорвался и загорелся в его кармане. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, мужчина приобрел телефон с чехлом и защитной пленкой в магазине «Цифроград».

Однако долго аппарат не продержался. Мало того, в один не самый прекрасный момент взорвался аккумулятор телефона с последующим возгоранием. Причем в это время телефон находился в кармане у мужчины. Гражданин обратился в магазин с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства, однако магазин отказал в удовлетворении требований, сославшись на то, что случай не является гарантийным.

На сторону потребителя встали в РПН, где подготовили в защиту прав мужчины исковое заявление.

В итоге суд вынес решение в пользу потребителя. Мужчине магазин должен возместить материальный ущерб за некачественный смартфон, а также за приобретенные аксессуары. Кроме того, предприниматель выплатит волгоградцу штраф за отказ в удовлетворении его законных требований в досудебном порядке и возместит моральный вред.

Решение суда не вступило в законную силу.



