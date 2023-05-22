Росгидромет: в Волгоградской области прогнозируют град и шторм до 25 мая

В Волгоградской области в ближайшие трое суток ожидается серьезное ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометценр РФ, в регионе пройдут грозы с градом и штормовым ветром.

— С 23 по 25 мая в Волгоградском регионе прогнозируется сильный дождь, ливневый дождь, гроза и град. Скорость ветра достигнет штормовых значений 20-22 м/с, — пояснили в Росгидромете.

Синоптики объясняют капризы погоды влиянием на юг Европейской России высотной ложбины циклона и его атмосферных фронтов, волны которых перемещаются через Средиземное и Черное моря, что вызывает неблагоприятную погоду с интенсивными дождями, майскими грозами, гулким градом и порывистым ветром.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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