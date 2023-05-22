Общество

ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

Общество 22.05.2023 10:00
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22.05.2023 10:00


В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с дождей и гроз. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, регион накроют осадки со шквалистым ветром с порывами при грозах до 18 м/с.

— Сегодня, 22 мая, по области в утренние и дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточного направления 8-13 м/с. Днем воздух прогреется до +21...+26 °С, — рассказали информагентству волгоградские синоптики. — Завтра, 23 мая, в регионе прогнозируются кратковременные дожди с  грозами. При грозах порывы восточного ветра составят 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +11...+16 °С, днем +19...+24 °С.

В Волгограде сегодня, 22 мая, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер восточного направления 8-13 м/с. Днем в городе-герое +21...+23 °С. 

— Во вторник, 23 мая, в городе на Волге вероятен кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра при грозе достигнет 15-17 м/с. Ночью за окном +13...+15 °С, в дневной период +22...+24 °С.

В среду, 24 мая, как уточнили в Волгоградском гидрометцентре, сильных осадков не ожидается. Ветер восточный 6-11 м/с. В ночные часы +14...+16 °С, после обеда столбики термометров покажут +27...+29 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, самыми жаркими днями на новой неделе окажутся среда и пятница. В среднем днем температура поднимется до +29 °С, при этом будут идти дожди. Самым холодным днем станет понедельник, 22 мая. Температура днем составит всего +19 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

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