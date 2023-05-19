В Волгограде под суд идет директор фирмы из-за аферы с МФЦ

В Волгограде завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора частной фирмы, поставлявшего в МФЦ сплит-системы. Как сообщает V102.RU, мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 У РФ — мошенничество использованием своего служебного положения в особо крупном размере, — прокомментировал информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На стадии расследования в качестве обеспечительных мер на имущество фигуранта наложен арест на сумму около шести миллионов рублей.

Напомним, что по версии следствия, в июне 2021 года между возглавляемой фигурантом дела частной фирме и МФЦ был заключен госконтракт ценой около 18 миллионов рублей. Подрядчик обязался произвести капремонт нежилого помещения по улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда.

Когда дело дошло до закупки сплит-систем, в голове злоумышленника созрел план, как похитить бюджетные деньги. Мужчина закупил оборудование по более низкой цене, что позволило ему после монтажа систем кондиционирования на основании акта выполненных работ получить около 4,7 миллиона рублей, которые он похитил.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», обвиняемым по делу проходит директор ООО «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» Евгений Королев.

Фото: архив ИА «Высота 102»