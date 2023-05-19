Расследования

В Волгограде под суд идет директор фирмы из-за аферы с МФЦ

Расследования 19.05.2023 15:56
0
19.05.2023 15:56


В Волгограде завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора частной фирмы, поставлявшего в МФЦ сплит-системы. Как сообщает V102.RU, мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. 

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 У РФ — мошенничество использованием своего служебного положения в особо крупном размере, — прокомментировал информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На стадии расследования в качестве обеспечительных мер на имущество фигуранта наложен арест на сумму около шести миллионов рублей.

Напомним, что по версии следствия, в июне 2021 года между возглавляемой фигурантом дела частной фирме и МФЦ был заключен госконтракт ценой около 18 миллионов рублей. Подрядчик обязался произвести капремонт нежилого помещения по улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда.

Когда дело дошло до закупки сплит-систем, в голове злоумышленника созрел план, как похитить бюджетные деньги. Мужчина закупил оборудование по более низкой цене, что позволило ему после монтажа систем кондиционирования на основании акта выполненных работ получить около 4,7 миллиона рублей, которые он похитил. 

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», обвиняемым по делу проходит директор ООО «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» Евгений Королев. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.05.2023 11:28
Расследования 19.05.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 20:06
Расследования 18.05.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 19:38
Расследования 18.05.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 17:48
Расследования 18.05.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 13:37
Расследования 18.05.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 12:46
Расследования 18.05.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:50
Расследования 18.05.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:39
Расследования 18.05.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:20
Расследования 18.05.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 17:42
Расследования 17.05.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 16:51
Расследования 17.05.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 12:12
Расследования 17.05.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 12:06
Расследования 17.05.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 11:38
Расследования 17.05.2023 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.05.2023 22:31
Расследования 16.05.2023 22:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:24
Названы вакансии в Волгограде с зарплатой от 100 до 178 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:38
Что будет с тарифами и ждать ли третьей очереди СТ? Чиновники и инвестор рассказали о судьбе волгоградского транспортаСмотреть фотографии
17:48
Жару до +25 градусов в Волгограде спрогнозировали в Яндекс ПогодеСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде 20 мая сократят маршруты скоростных трамваев: без СТ останутся северные районыСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде под суд идет директор фирмы из-за аферы с МФЦСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцы по телефону выступили против переименования в СталинградСмотреть фотографии
14:33
Компания «СОГАЗ-Мед» провела обучающий семинар для медицинских регистраторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде чиновники анонсировали открытие 5 городских пляжей летом 2023 годаСмотреть фотографии
12:42
«Это не игра в солдатики. Это жизнь»: Бочаров заявил о 100-процентном прикрытии региона от пожаровСмотреть фотографии
12:15
МегаФон предоставил безлимит на сервисы Яндекса в роумингеСмотреть фотографии
11:28
Волгоградец открыл магазин ключами от квартиры и украл продуктов на 5 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:03
В волгоградской больнице скончался водитель сгоревшего после ДТП ВАЗаСмотреть фотографии
10:44
С птицефабрики в Волгоградской области взыскали за перепревший помет 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области подготовили мобильный ПВР для 1000 погорельцевСмотреть фотографии
10:02
«Один обгорел почти полностью»: под Волгоградом ВАЗ с тремя пассажирами слетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
09:23
ЦГМС: в Волгоградской области ожидается похолодание до +3 °ССмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области похоронили погибшего в Артемовске Артема АгееваСмотреть фотографии
08:01
«Все, как один»: депутаты Госдумы от Волгоградской области поддержали расколовший общество «собачий» законСмотреть фотографии
07:49
РПН искал инфекцию в пунктах размещения беженцев из ДНР в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:51
В Волжском подготовили пляж к купальному сезонуСмотреть фотографии
21:36
Волгоградские депутаты предложили наказывать нерадивых хозяев домашних животныхСмотреть фотографии
21:06
Росводресурсы продлили рыбную полку на волгоградском гидроузлеСмотреть фотографии
20:35
Глава МЧС РФ отменил визит в Волгоград из-за лесных пожаровСмотреть фотографии
20:06
«Избивал и стрелял»: на кровавого стримера в Волгограде возбудили уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Иномарку пропавшего 10 мая жителя Кропоткина обнаружили в лесополосе под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:21
В Волгоградской области разыскивают пропавшего полгода назад 48-летнего мужчинуСмотреть фотографии
18:48
Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожаетСмотреть фотографии
18:22
ГУ МВД: угрожавший девушке расправой во время стрима волгоградец задержанСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом двух чиновников оштрафовали на 10 тысяч рублей за отписки гражданамСмотреть фотографии
16:52
«Я ваш бог»: в Волгограде сын соратника Кадина устроил кровавый стрим с пытками в Instagram*Смотреть фотографииCмотреть видео
 