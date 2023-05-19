Что будет с тарифами и ждать ли третьей очереди СТ? Чиновники и инвестор рассказали о судьбе волгоградского транспорта

В Волгограде 19 мая прошла встреча инвестора и представителей администрации Волгограда с журналистами. Мероприятие посвятили теме реализации инвестпроекта по реконструкции инфраструктуры и обновления трамвайного парка. Как сообщает ИА «Высота 102» участники встречи поделились планами обновления трамвайной сети, а также ответили на вопросы о возможном повышении тарифов и продлении на юг города-героя линии СТ.

Напомним, что между Волгоградом, Волгоградской областью и инвестором заключено инвестиционное соглашение сроком на 25 лет. При этом инвестиционная фаза составляет 5 лет, однако все инвестиционные мероприятия планируется реализовать в ближайшие три года.





– Инвестиционное соглашение предусматривает не только модернизацию инфраструктуры, но и этап эксплуатации. На этапе эксплуатации инвестору будет передано наше муниципальное имущество, – сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Комлев. – При этом тарифная политика полностью остается в ведении муниципалитета, и, как и прежде, тарифы будут устанавливаться городской думой. Также город будет осуществлять полный контроль за стадией эксплуатации и стадией строительства. То есть все контрольные функции остаются у департаментом городского хозяйства.

Собравшимся напомнили, что инвестором выступает 100-процентное дочернее предприятие АО «Волгоградоблэлектро» – АО «Электротранспорта Плюс».

– 85% акций «Волгоградоблэлектро» принадлежат субъекту РФ, поэтому при формальном соблюдении условий госпрограммы финансирования по сути трамвайная инфраструктура передана в оперативное управление от муниципального предприятия в государственное, – пояснил генеральный директор компании-инвестора Антон Баранов. – Таким образом имущество трамвайного парка остается в собственности муниципалитета.





Уже завтра, 20 мая, Волгоград вступает в активную фазу реализации инвестпрограммы – на севере города начнется реконструкция линии скоростного трамвая на участке от завода «Баррикады» до станции «Гимназия №14».

– У нас предусмотрен целый комплекс работ, который включает в себя полную замену рельсошпальной решетки. Укладка современных необслуживаемых шпал позволит в дальнейшем снизить затраты на эксплуатацию путевого хозяйства, – рассказал главный инженер АО «Электротранспорт Плюс» Антон Шитов. – Как и в 2020 году, на реконструируемом участке нами будет применяться алюминотермитная сварка стыков, а также установка температурных компенсаторов, так как у нас будут укладываться плети длиной по 400 метров, что позволит снизить шум, увеличить скорость подвижного состава и, соответственно, в дальнейшем снизить затраты на ремонт вагонов.

На участке от стадиона «Волгоград Арена» до остановки «Европа Сити Молл», по словам Шитова, в рамках инвестиционного проекта планируется укладка специализированных железобетонных плит.

– Данная технология проверена ни в одном городе и зарекомендовала себя с лучшей стороны, поскольку позволяет существенно снизить шум и вибрационную нагрузку, – сообщил представитель инвесткомпании.

По пути следования скоростного трамвая инвестпроектом предусмотрен ремонт всех переездов.

– Применять мы планируем резино-кордовые настилы в качестве верхнего дорожного полотна. Тоже очень хорошая технология, к которой нет нареканий. Единственный переезд, где будут применяться железобетонные плиты, – это переезд на остановке «Мамаев курган». Кроме прочего, планируется реконструкция остановочных платформ, которые будут адаптированы под нужды групп маломобильного населения, а также установка современных остановочных павильонов с информационными табло и с современным светодиодным освещением. таким образом, мы получим современную и качественную линию скоростного трамвая, которая является визитной карточкой Волгограда, – рассказал Шитов.





Как уточнил главный инженер акционерного общества, перечисленные им технологии будут применяться не только на линии на СТ, но и на других объектах, которые будут реконструироваться в ближайшие годы.

– Помимо линии скоростного трамвая в ближайшие годы работы будут проведены на трамвайных путях других маршрутов – там, где в этом есть необходимость. Общая протяженность путей, которые предстоит модернизировать инвестору с учетом наземной части линии скоростного трамвая, превышает 34 километра. Также предстоит реконструкция трамвайного депо №3 в Красноармейском районе и 11 тяговых подстанций, строительство нового участка скоростного трамвая от конечной станции «ВГТЗ» до «Тракторостроительной». Это пять километров в однопутном исчислении, – поделился планами Антон Баранов.

По словам Сергея Комлева, изменения коснутся не только наземной части, но и станций скоростного трамвая.

– Планируется замена эскалаторов, которые находятся на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Будет произведена также реконструкция самих станций, – сообщил представитель городской администрации. – Кроме того, будет произведено обследование сводов тоннелей. При необходимости ремонтные работы будут проведены в полном объеме.

Одновременно с реконструкцией путевого хозяйства в Волгограде планируют обновить и подвижной состав.

– Уже в этом году будут проведены закупочные процедуры на поставку 62 трамвайных вагонов с поставкой в начале 2024 года, – сообщил Баранов.

Средний возраст волгоградского трамвая на сегодня составляет 30 лет, при этом, как озвучили корреспонденты РИАЦ, ежедневно на линии в городе выходит 94 единицы, с учетом СТ – около сотни. Удовлетворят ли планы потребности города-миллионника, – такой вопрос озвучили представители СМИ.

– Действительно, инвестиционное соглашение предусматривает покупку 62 единиц подвижного состава. Это 12 трехсекционных трамваев и 50 одинарных. При этом хочу напомнить, что в 2018 году у нас было приобретено 20 единиц подвижного состава, в том же году было получено 33 единицы, прошедшие глубокую модернизацию в Москве, – ответил Сергей Комлев. – Это тот «скелет», который сохранится и к которому добавится новый подвижной состав. При этом инвестсоглашение предусматривает капитальный ремонт вагонов, находящихся в эксплуатации. Будем мы это делать самостоятельно, либо будем привлекать сторонние организации, об этом мы сообщим дополнительно.

Стоит ли волгоградцам ждать продолжения скоростного трамвая на юг города? Или забыть об этом проекте на ближайшие 25 лет? Этот вопрос также прозвучал на встрече 19 мая.

– Идеи о продолжении движения трамваев в южном направлении мы не оставили, – заверил Комлев. – Мы рассматриваем возможность их реализации с учетом различных федеральных программ, но сейчас я не могу ответить, будет ли это именно скоростной трамвай, потому что само по себе продление СТ на юг технически очень сложный и дорогостоящий проект. Вообще, реализация проектов по скоростным трамваям или метро экономически целесообразна только в городах с населением не менее пяти миллионов человек. Это не моя цифра и не мое мнение, работали научно-исследовательские институты, но я ним, в принципе, согласен. Есть возможность, и мы будем пробовать ее реализовать, по продлению трамвайной нитки от «Обувной фабрики» и далее на юг. Все зависит от того, как будет развиваться город.

Напомним, что на этапе рассмотрения инвестиционного соглашения наблюдательным советом Минтранса были внесены рекомендации. Все они, заверил замруководителя городского департамента, учтены и уже находятся в работе.

– Минтранс рекомендовал провести дополнительный мониторинг пассажиропотока и движения транспорта с учетом необходимости организации пересадочных узлов, которые должны расположиться в непосредственной близости к остановкам как скоростного трамвая, так и электротранспорта, поскольку мы именно этот транспорт делаем опорным для Волгограда, – пояснил замглавы департамента. – Данные работы уже начаты, ив течение лета и осени будут проведены в полном объеме. Волгоград является центром притяжения для Светлого Яра, Городища, Волжского, Среднеахтубинского района, поэтому рекомендации совершенно справедливы: необходимо провести дополнительные наблюдения и правильно направить транспортные потоки с учетом реализуемого инвестиционного соглашения.

Фото, видео: РИАЦ