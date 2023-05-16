Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животных

Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики

– Законопроект предполагает, что принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта, – подчеркивается в пояснительной записке. В настоящее время перечень мероприятий при обращении с бродячими животными установлен федеральным законом.

При этом авторы инициативы отмечают, что, «безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта.

Между тем, поддержать изменения в федеральный закон собираются в ближайшее время и депутаты Волгоградской областной думы. Проект уже рассмотрен профильным комитетом.

Новый закон, который дает полномочия регионам самостоятельно решать проблему бездомных животных, негативно приняли зоозащитники. По их мнению, чиновники могут пойти по самому дешевому и жестокому варианту – и просто разрешить убийство животных, обосновывая это заботой о безопасности граждан и необходимостью борьбы с «агрессивными» животными. Противники таких антигуманных методов уже сейчас фиксируют многочисленные случаи отравлений и расстрелов бездомных животных. В случае же, если уничтожение таких животных возведут в ранг закона, то на улицах городов начнется настоящая резня и стихийные расправы над собаками. Зоозащитники уверены, что даже агрессивных собак можно социализировать и впоследствии найти им хозяев, что подтверждается их практикой. Однако для этого в стране не хватает приютов.

Сторонники ужесточения мер к бездомным собакам, в свою очередь, объясняют свою позицию участившимися случаями нападений животных на людей.