Общество

Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животных

Общество 16.05.2023 17:40
0
16.05.2023 17:40


Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики

Законопроект предполагает, что принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта, – подчеркивается в пояснительной записке. В настоящее время перечень мероприятий при обращении с бродячими животными установлен федеральным законом.

При этом авторы инициативы отмечают, что, «безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта.

Между тем, поддержать изменения в федеральный закон собираются в ближайшее время и депутаты Волгоградской областной думы. Проект уже рассмотрен профильным комитетом.

Новый закон, который дает полномочия регионам самостоятельно решать проблему бездомных животных, негативно приняли зоозащитники. По их мнению, чиновники могут пойти по самому дешевому и жестокому варианту – и просто разрешить убийство животных, обосновывая это заботой о безопасности граждан и необходимостью борьбы с «агрессивными» животными. Противники таких антигуманных методов уже сейчас фиксируют многочисленные случаи отравлений и расстрелов бездомных животных. В случае же, если уничтожение таких животных возведут в ранг закона, то на улицах городов начнется настоящая резня и стихийные расправы над собаками. Зоозащитники уверены, что даже агрессивных собак можно социализировать и впоследствии найти им хозяев, что подтверждается их практикой. Однако для этого в стране не хватает приютов. 

Сторонники ужесточения мер к бездомным собакам, в свою очередь,  объясняют свою позицию участившимися случаями  нападений животных на людей. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.05.2023 18:40
Общество 16.05.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:27
Общество 16.05.2023 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:04
Общество 16.05.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:37
Общество 16.05.2023 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:03
Общество 16.05.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 16:22
Общество 16.05.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 14:39
Общество 16.05.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 14:38
Общество 16.05.2023 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2023 14:15
Общество 16.05.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 13:42
Общество 16.05.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 13:21
Общество 16.05.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 13:12
Общество 16.05.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 12:45
Общество 16.05.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 12:22
Общество 16.05.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 10:05
Общество 16.05.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:11
В Волгограде обнародованы зарплаты директоров детских центров, гимназий и школСмотреть фотографии
18:40
Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотойСмотреть фотографии
18:27
Росгвардия обследует объекты ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
«Мам, я иду добровольцем»: в Волгоградской области увековечили память троих бойцов СВОСмотреть фотографии
17:40
Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животныхСмотреть фотографии
17:37
«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителейСмотреть фотографии
17:03
На Украине погиб десантник из Волгоградской области Алексей БеловСмотреть фотографии
16:22
«Мнения разделились»: в Волгограде озвучат итоги опроса по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы накопили на счетах более 340 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Волгоградцы приняли участие в экологическом марафонеСмотреть фотографии
14:39
Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиянСмотреть фотографии
14:38
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботомСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области подросток ночью сообщил о двух бомбах в жилом домеСмотреть фотографии
13:56
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерьюСмотреть фотографии
13:21
Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 маяСмотреть фотографии
13:15
В Волжском столкнулись скорая помощь и ToyotaСмотреть фотографии
13:12
Коллективу ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» представили новое руководствоСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишникаСмотреть фотографии
12:49
Пост уволенного вице-мэра Тетерятника в Волгограде временно занял Роман КозловСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде 17 мая откроют бюст народного артиста СССР Василия ЛановогоСмотреть фотографии
12:22
ФСБ: житель Волгограда в гаражах организовал нарколабораториюСмотреть фотографии
12:19
На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологовСмотреть фотографии
11:51
Генерал СК из Волгограда Михаил Музраев изучает протокол и ждет апелляциюСмотреть фотографии
11:50
По центральным улицам Волгограда пронесли мощи священномученика Николая Попова: фоторепортажСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 7-летнюю девочку укусила за лицо соседская собакаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде бизнесмен Антон Сайгин получил срок за попытку похитить у СРО 33 миллионаСмотреть фотографии
10:05
Энергетики объяснили, как волгоградским дачникам обезопасить себя от долговСмотреть фотографии
09:39
Закрутило и опрокинуло. У бизнес-центра «Волгоград-Сити» протаранили легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 