Общество

Волгоградец отсудил у «Вайлдберриз» 34 тысячи за бракованный ноутбук

Общество 18.05.2023 14:52
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18.05.2023 14:52


Жителю Новониколаевского района удалось в суде обязать маркет-плейс выплатить ущерб после приобретения ноутбука, который перестал включаться на второй день использования. Как сообщили V102.ru  в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, которое подготовило заключение для судебного процесса в пользу потребителя, мужчина приобрел  компьютер в июне 2022 года в магазине ООО «Вайлдберриз». После того, как ноутбук вышел из строя, потребитель направил на официальный сайт и на электронную почту, указанную на официальном сайте Вайлдберриз, претензию. Однако в рассмотрении данной претензии потребителю было отказано. Мужчину послали  в ближайший авторизованный сервисный центр производителя. 

Через месяц ноутбук был передан в авторизованный сервисный центр ООО «РССС Поволжье». А в сентябре этого же года потребитель получил акт, согласно которому ноутбук был признан не подлежащим ремонту. После этого ноутбук был возвращен продавцу, а потребитель получил стоимость бракованного товара.

Однако мужчина воспользовался своим правом потребовать от продавца возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и его ценой на момент возникновения такого требования, а также уплаты неустойки, компенсации морального вреда и взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. 

Мужчина направил в адрес ООО «Вайлдберриз» претензию с вышеназванными требованиями, в том числе – на возмещение транспортных расходов при отправке бракованного ноутбука на экспертизу. Однако претензии мужчины были проигнорированы  и он обратился в суд

Новониколаевским мировым судебным участком № 41 Волгоградской области было вынесено решение в пользу потребителя по иску к ООО «Вайлдберриз».

Суд частично удовлетворил требования истца и обязал маркет-плейс выплатить ему 34 тысячи рублей. 

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