В Волгоградской области похоронили бойца «Вагнера» Дениса Гущина

Общество 17.05.2023 16:18
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17.05.2023 16:18
В Елани Волгоградской области накануне, 16 мая, похоронили погибшего в СВО Дениса Гущина. Как рассказали V102.RU в районной администрации, участнику спецоперации было 30 лет.
Мужчина воевал на СВО в рядах ЧВК «Вагнер». Дома его ждала мама.
Накануне в рабочем поселке прошла церемония прощания с погибшим воином. После отпевания в церкви он был похоронен на поселковом кладбище.
Фото Еланский водитель VK.com
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