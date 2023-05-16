Коллективу ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» представили новое руководство

Сегодня, 16 мая, работникам ресурсоснабжающих организаций предоставили руководителя – Ирину Михайловну Змановскую и ее заместителя – Олега Васильевича Тетерятника. Новые руководители имеют обширный управленческий опыт в сфере ЖКХ и продолжат выполнение задач, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей г. Волгограда.

Напомним, что в апреле этого года Волгоградской областью и ЗАО «Лидер» было принято решение о выходе компании из проекта по управлению системами горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения в городе Волгограде с передачей всех функций управления на региональный и муниципальный уровень.