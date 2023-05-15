Под Волгоградом меняют окна в замерзавшей зимой старой школе

В Лапшинской средней школе Котовского района Волгоградской области заменили часть окон. Об этом рассказали V102.RU родители детей, которые жаловались на дикий холод в кабинетах и других помещениях образовательного учреждения в декабре прошлого года.

– Мы просто глазам своим не верим – на втором этаже установили пластиковые стеклопакеты, – рассказали изумленные селяне. – Это вместо рассыпающихся от старости деревянных рам. Надеемся, что и на первом этаже все заменят.





Напомним, как сообщало V102.RU, в декабре прошлого года в некоторых кабинетах Лапшинской средней школы температура воздуха не поднималась выше 10-12 градусов. Дети сидели в верхней одежде. Из-за холода многие ученики часто болели.

При этом батареи в образовательном учреждении были горячими. Глава Лапшинского сельского поселения Владимир Рублев тогда пояснял корреспонденту V102.RU, что проблема холода в школе, которой больше 50 лет, кроется в старых окнах. По мнению главы, «их надо было просто заклеить».

Между тем, в администрации Котовского района V102.RU пообещали, что окна в школе заменят уже в этом году. На эти цели было выделено 720 тысяч рублей.

Фото Александра Касьянова