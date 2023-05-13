В волгоградских банках обнаружили 52 поддельные денежные купюры

В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных подделок уменьшилось на 28 штук. Фальшивых пятитысячных банкнот в регионе обнаружено 34 штуки, купюр номиналом одна тысяча рублей – 15 штук, номиналом две тысячи рублей – 2 штуки, а также одна пятирублевая монета c признаками подделки.
Общество 13.05.2023 19:18
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13.05.2023 19:18
В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных подделок уменьшилось на 28 штук. Фальшивых пятитысячных банкнот в регионе обнаружено 34 штуки, купюр номиналом одна тысяча рублей – 15 штук, номиналом две тысячи рублей – 2 штуки, а также одна пятирублевая монета c признаками подделки.
Специалисты банковской сферы Волгоградской области с начала года выявили 52 поддельных денежных знака. Большинство из них имеют номинал в пять тысяч рублей, сообщили V102.RU в волгоградском отделении Центробанка РФ. При этом в регионе не было ни одного случая обнаружения фальшивой валюты. Тогда как за три месяца прошлого года банковские сотрудники пресекли обращение 11 поддельных 100-долларовых банкнот и одной банкноты достоинством 50 долларов США.- Чтобы определить подделку, в первую очередь необходимо обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков и других элементов защиты. Их описание доступно на официальном сайте регулятора и в приложении «Банкноты Банка России». Если вам в руки попала купюра, которая вызывает сомнение, следует обратиться в банк, но ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться в торговой сети – это противозаконно, – отметил управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных подделок уменьшилось на 28 штук. Фальшивых пятитысячных банкнот в регионе обнаружено 34 штуки, купюр номиналом одна тысяча рублей – 15 штук, номиналом две тысячи рублей – 2 штуки, а также одна пятирублевая монета c признаками подделки.
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