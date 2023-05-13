В Волгоградской области 89-летний мужчина умер от «Омикрона»

Общество 13.05.2023 16:05
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13.05.2023 16:05
89-летний житель Иловлинского района Волгоградской области скончался от сезонного коронавируса. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональный оперштаб. Всего в регионе за сутки, по данным на 13 мая, этот диагноз был поставлен 12 жителям.
Напомним, несколько дней назад в ВОЗ официально заявили об окончании пандемии коронавируса, который имеет теперь статус сезонного заболевания. В управлении Роспотребнадзора заявили о резком снижении заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, за последнюю неделю в Волгоградской области зарегистрировано 128 случаев коронавируса, показатель заболеваемости составил 5,2 на 100 тыс. населения, что ниже в сравнении с предшествующей неделей на 33%. Доля детей в общей структуре заболевших составила 5,5%.
В 97% COVID-19 протекает в форме ОРВИ, в 3% - в форме внебольничных пневмоний. В настоящее время по результатам генетического секвенирования в области циркулирует геновариант «Омикрон», пояснили в управлении РПН.
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